الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مختار جمعة يكشف عن مقومات النجاح الوظيفي لقيادات الأوقاف

وزير الأوقاف مع قيادات
وزير الأوقاف مع قيادات الوزارة، فيتو

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا اليوم الأحد، بمديري المديريات الإقليمية، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، وقيادات الديوان العام ومديري المديريات الإقليمية.

 

وخلال الاجتماع رحب وزير الأوقاف بمديري المديريات الإقليمية في أول زيارة لهم لمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة ومفخرة العمارة الحديثة في العالم، وأن مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي هو أعظم صرح ديني في العصر الحديث.

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وزير الأوقاف يكشف مقومات النجاح الوظيفي 

كما أكد وزير الأوقاف أن الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل واحترام التسلسل القيادي والوظيفي أهم مقومات النجاح الوظيفي، وأن من أراد أن يحقق ذاته فمن خلال عمله أو وظيفته بأن يعطيها حقها، ويتفانى في أداء مهامها، وأن الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة، مؤكدًا على أهمية الحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد، وكذلك تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد.


كما أكد وزير الأوقاف على بدء حملة موسعة لتنظيف المساجد تنظيفًا شاملًا ودوريًّا، مع تسليم العمال الجدد مهام عملهم الوظيفية خلال الأيام القادمة.

 

واصطحب وزير الأوقاف قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية في جولة بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، أطلعهم فيها على أحدث البرامج والنظم والأجهزة التي يتم العمل من خلالها بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف. 


وقد أعرب قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية عن سعادتهم البالغة بهذه الجولة المتميزة وبدقة التجهيزات وجودتها، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر من خلال أحدث النظم الرقمية العالمية الحديثة، مؤكدين أن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة وعاصمة نفخر بها جميعًا.

 

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البرنامج الصيفي للطفل الدكتور هشام عبد العزيز الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تنظيف المساجد هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مختار جمعة وزير الأوقاف وزير الأوقاف

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