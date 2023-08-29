الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس المنصورة يكرم فريق عمل جائزة جامعة صديقة للبيئة

جانب من تكريم الفريق
جانب من تكريم الفريق بجامعة المنصورة، فيتو

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، فريق عمل جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة من مختلف القطاعات بالجامعة.
 

جامعة المنصورة، فيتو

حيث حصلت جامعة المنصورة على المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة خلال توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2022/2023، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 
 

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وقدم رئيس الجامعة خلال كلمته التهنئة لفريق العمل بكافة القطاعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على تتويج جهود سنوات من العمل الجاد في سبيل تحقيق الاستدامة البيئية والعمل على تحقيق جامعة خضراء صديقة للبيئة.

وأكد أن التعليم والبحث العلمي من أهم الملفات لتحقيق الحفاظ على البيئة والاستدامة، حيث تعمل الجامعة على ترسيخ مفاهيم البيئة والاستدامة مع مختلف القطاعات كما تحرص على دمج البُعد البيئي في كافة الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية، كما  تهدف الجامعة إلى أن تكون صديقة للبيئة في كل الملفات مثل إدارة المخلفات والمياه والأبحاث العلمية والتغيرات المناخية والأزمات، كما تستهدف جامعة المنصورة تحقيق رؤية مصر 2030.
مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تشجيع ورفع وعي الطلاب بالاهتمام بالقضايا البيئية مما سينعكس إيجابًا على المجتمع للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
وخلال التكريم أصدر رئيس الجامعة قرارًا باستمرار عمل اللجنة طوال العام لتطوير ملف الاستدامة البيئية والجامعة الخضراء برئاسة الدكتورة  سماح طارق حافظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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اجتماع المجلس الأعلى للجامعات التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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