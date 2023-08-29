الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

شيخ الأزهر يستقبل المندوب الدائم للسعودية لدى جامعة الدول العربية لبحث سبل التعاون

شيخ الأزهر والسفير
شيخ الأزهر والسفير عبد العزيز المطر، فيتو

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السيد السفير عبد العزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

علاقات الأزهر والمملكة العربية السعودية 

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تربطه مع المملكة العربية السعودية وقياداتها الحكيمة، والتعاون والتشارك في مختلف القضايا التي تخدم الإسلام والمسلمين، مقدرًا جهود خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

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شيخ الأزهر يؤكد ضرورة التلاحم العربي

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة التلاحم العربي والترابط الإسلامي، وخلق قدوات عربية قادرة على إلهام الشعوب العربية والإسلامية، والاهتمام بتنمية قدرات الشباب العربي وتنمية مواهبهم في مختلف الميادين، وتأهيلهم للمشاركة في حمل راية السلام وتعزيز فرص التقارب بين الشعوب في المستقبل القريب.

من جانبه، أعرب السفير عبد العزيز المطر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، واتفاقه مع رؤية فضيلته في ضرورة الاستفادة من كل الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم والتضامن العربي، وتسخير هذه الجهود بما يخدم أهداف التقارب وتقدم الشعوب العربية والإسلامية.

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علاقات الأزهر والمملكة العربية السعودية شيخ الأزهر يؤكد على ضرورة التلاحم العربي شيخ الأزهر احمد الطيب شيخ الازهر الأمير محمد بن سلمان الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود المملكة العربية السعودية

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