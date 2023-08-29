الوزن الزائد يضرب نجوم الكرة المصرية.. أوسوريو يحذر نجم الزمالك.. الانتقادات تحاصر صالح جمعة.. ميدو وسيد حمدي ومايوكا في القائمة

وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، انتقادات إلى عبد الله جمعة، لاعب الفريق، بعد زيادة وزنه بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة، ليقرر المدرب الكولومبي تخصيص برنامج تأهيلي للاعب من أجل إنقاص وزنه واستعادة لياقته البدنية بشكل كامل، خلال فترة الإعداد.

كواليس جلسة أوسوريو مع عبد الله جمعة

وعقد أوسوريو جلسة مع عبد الله جمعة في الزمالك، أكد خلالها للاعب أنه رفض رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أنه شدد على الاعب ضرورة التركيز وخوض التدريبات بجدية لتخفيف وزنه، مؤكدا أنه سيمنحه الفرصة حتى شهر يناير المقبل.

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انتقادات إلى صالح جمعة بسبب زيادة الوزن

وانضم نجم الزمالك إلى شقيقه صالح جمعة لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، والذي نال انتقادات في الموسم الماضي بسبب الصور التي ظهر بها بوزن زائد بمنطقة البطن “كرش”، حيث ظهر اللاعب في صور توضح مدى زيادة وزنه بشكل كبير خلال مباراة الدراويش الودية أمام الرباط والأنوار.

وتسببت صورة صالح جمعة في حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا نتيجة ظهور اللاعب زائد الوزن بشكل مبالغ فيه وظهور “الكرش”.

انتقادات إلى صالح جمعة بسبب زيادة الوزن، فيتو

“كرش” صالح جمعة ليس الأول فقد اعتاد اللاعب الظهور بوزن زائد لفترات طويلة سواء أثناء تواجده بصفوف إنبي أو الأهلي أو سيراميكا كليوباترا، وظهرت زيادة وزن صالح جمعة بصورة ملحوظة عبر الموقع الرسمى للأهلى الذي نشر صورًا للاعب من تدريبات الفريق الأحمر يظهر فيها بـ "كرش" وهو ما أحدث موجة من الغضب تجاه صالح مؤكدين أن الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي وقتها محق للغاية في استبعاده.

انتقادات إلى صالح جمعة بسبب زيادة الوزن، فيتو

وظهر أيضًا وزن صالح جمعة الزائد أثناء لعبه بصفوف الفيصلي السعودي حيث ظهر في أكثر من مناسبة بوزن زائد نتيجة عدم التزامه في تدريبات الفريق بالإضافة إلى السهر، ليتعرض بعدها لموجة غضب شديدة من جماهير القلعة الحمراء.

أشهر لاعبين عانوا من الوزن الزائد في الكرة المصرية

وأعادت أزمات عبد الله جمعة وشقيقه صالح جمعة، إلى الأذهان مشاهد صور لنجوم في الملاعب المصرية، عانوا من الوزن الزائد وهو ما تسبب في سخرية الجماهير من بعضهم، واعتزال البعض الآخر نتيجة الوزن الزائد، وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو وسيد حمدي وحسام حسن ومايوكا ومحمد زيكا وأحمد رفعت وعمرو بركات وسيد معوض وأمير عبد الحميد وغيرهم.

“كرش” أحمد حسام ميدو يتسبب في إنهاء مسيرته

رغم تألق أحمد حسام ميدو فى الملاعب الأوروبية، ونجاحه في فتح الطريق لعدد كبير من المحترفين المصريين بأوروبا لكن زاد وزنه بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في الملاعب بجانب استمرار معاناته من الوزن الزائد أثناء ممارسته مهنة التدريب، وكان سبب اعتزاله مبكرا قبل اتجاهه للتدريب.

وكان ميدو أشهر اللاعبين المصريين الذين عانوا من الوزن الزائد، خلال أيامه الأخيرة قبل نهاية مشواره في الملاعب، وعاني من الإصابات بسبب الوزن الزائد، وظهر ميدو بقميص بارنسلي الإنجليزي وهو لديه “كرش”.

وتسبب وزن ميدو الزائد في إنهاء مسيرته الكروية في الملاعب حيث زاد وزنه بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة قبل أن يعتزل الكرة من صفوف بارنسلي، وتجبره عوامل الطبيعة الصعبة وعدم قدرته علي تثبيت وزنه الي الاعتزال المبكر في بداية الثلاثينات.

وزن زائد لـ ميدو خلال تدريب وادي دجلة والإسماعيلي، فيتو

ميدو يعاني من الوزن الزائد خلال تجربته الأخيرة في الملاعب، فيتو

سيد حمدي لاعب الأهلي السابق

عانى سيد حمدي أحد نجوم النادي الأهلي السابقين من عدم حفاظه على لياقته البدنية لفترات طويلة وظهر عليه “الكرش” بسبب زيادة الوزن بأوقات كثيرة وكان ذلك أحد أسباب رحيله عن الأهلي لتراجع مستواه لينضم إلى فريق المصري ومن بعده الداخلية، ولكنه لم ينجح في استعادة مستواه بسبب وزنه الزائد ليبتعد تمامًا عن الدوري الممتاز.

سيد حمدي لاعب الأهلي السابق، فيتو

انتقادات تحاصر زيكا بعد خلع قميصه خلال الاحتفال بهدف

عانى محمد زيكا لاعب المقاولون العرب والإسماعيلي والداخلية السابق من الوزن الزائد، وظهر اللاعب وهو يحتفل بأحد أهدافه في الدوري الممتاز بوزن زائد بعد خلعه لقميص الفريق قبل أن يتعرض لسخرية شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار ظهور محمد زيكا خلال مباراة فريقه الداخلية أمام طنطا بوزن زائد أثناء خلعه القميص بعد إحرازه الهدف في الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري.

وبرر علاء عبد العال مدربه وقتها بأن السبب يعود عودته من إصابته ورفض خضوعه لبرنامج بدني قاسي بسبب تلاحم المباريات وخشية تعرضه للإصابة.

وعاني زيكا من زيادة في وزنه اثناء تواجده مع فريق الإسماعيلي الموسم الذي سبقه، وتناقلت الجماهير وقتها صورا لزيكا وهو زائد الوزن بشكل واضح.

وقال زيكا بعد ذلك في تصريحات تلفزيونية: "كنت باخد نفسي وموطي، فوضعية الجسم تعكس وجود زيادة في الوزن، كما أن بعض الأشخاص حاولوا التلاعب في الصورة، وبعد ذلك نشرت لي صورة ولا يوجد بها زيادة في الوزن، وبشكل عام أنا شخص يزيد وزني سريعًا وينخفض سريعًا".

انتقادات تحاصر زيكا بعد خلع قميصه خلال الاحتفال بهدف، فيتو

“كرش” مايوكا يتسبب في رحيله عن الزمالك

اللاعب الزامبي إيمانويل مايوكا لاعب الزمالك السابق الذي تعاقد معه الابيض للاستفادة من لياقته البدنية وإمكاناته الكبيرة فى خط الهجوم، ولكن كانت الصدمة للجماهير البيضاء بعد ظهوره بوزن زائد وبـ"كرش" حال دون نجاحه، ليرحل سريعا عن القلعة البيضاء.

“كرش” مايوكا يتسبب في رحيله عن الزمالك، فيتو

سيد معوض ينضم لقائمة نجوم عانوا من الوزن الزائد

عانى سيد معوض الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي من الوزن الزائد خلال مشواره في الملاعب، وأبعده حسن شحاتة المدير الفني الأسبق من صفوف للفراعنة أكثر من مرة بسبب وزنه الزائد، وخضع لبرامج تأهيلية كثيرة لتخفيض وزنه قبل اعتزاله كرة القدم منذ سنوات.



أمير عبد الحميد يعاني من أزمة الوزن الزائد

عاني أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق بسبب زيادة وزنه لفترات طويلة وفشل في تخفيض الوزن الزائد وعلى الرغم من أنه يلعب في حراسة المرمى والتي تشهد استمرار حراس حتى سن الأربعين، إلا أن الوزن الزائد تسبب في تراجع مستواه بشكل كبير قبل إعلان اعتزاله كرة القدم.

أمير عبد الحميد يعاني من أزمة الوزن الزائد، فيتو

عمرو بركات لاعب الأهلي السابق

عمرو بركات لاعب الأهلي وأسوان والجونة السابق ظهر في إحدى المباريات في الدوري المصري أثناء لعبه للأحمر بوزن زائد وظهر عليه “الكرش”، لكنه استعاد لياقته مرة أخرى بعد رحيله من الأحمر وانتقاله إلى الجونة وقتها بسبب مشاركته بشكل أساسي.