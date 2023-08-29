وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

الأهلى، قال الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي “من الآخر” المذاع على إذاعة “شعبي fm” إن وكيل أعمال أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اشترط الحصول على مقدم تعاقد 40 مليون جنيه من أجل الموافقة على الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأوضح شبانة أن وكيل أعمال أحمد فتوح حدد الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه كمقدم تعاقد لأي نادى يرغب في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشار شبانة أن وكيل أعمال فتوح يبحث جميع العروض المقدمة للاعب الدولي صاحب الـ26 عام خلال فترة الحالية واختيار الأفضل لصالح اللاعب.

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تطورات تجديد تعاقد الزمالك مع أحمد فتوح

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات تجديد تعاقد النادي مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر: إن هناك جلسة ستجمع اللجنة الثلاثية برئاسة حسن موسي مع اللاعب لتجديد تعاقده لمدة ٣ مواسم مع النادي وسيتم صرف مستحقاته الماضية بالكامل ومنح جزء من مقدم تعاقده مع النادي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر إن فتوح اشترط تقاضي مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والتي تصل لـ 8 ملايين جنيه وهو ما وافق عليه الزمالك.

وأضاف:" الأزمة حاليا تكمن في أن الزمالك لن يستطيع دفع الـ 8 ملايين دفعة واحدة بسبب الأزمة المالية وأن هناك أولويات في الوقت الحالي يأتي على رأسها حل أزمة وقف القيد.

الأهلي يقيد حارسين في قائمته الأفريقية

من ناحية أخرى قام مسئولو النادي الأهلي بقيد الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير فقط في قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

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ويحق للأهلي قيد 18 لاعبا فقط و7 أعضاء جهاز فني ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الفريق الحق في الاستبدال بحد أقصى 48 ساعة قبل المباراة أي يوم 13 من الشهر القادم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الثاني للفريق في النمسا صباح اليوم.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الوحدات التدريبية التي سيخضع لها للفريق في مران اليوم بالإضافة إلي مراجعة بعض الأحمال البدنية التي سوف يخضع لها بعض اللاعبين لرفع معدلات اللياقة البدنية لهم خلال فترة الإعداد.

انتظم خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في مران الفريق صباح اليوم بعد تعافيه من آثار جراحة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

وشارك خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في مران الفريق الثاني صباح اليوم في النمسا بعد تعافيه من الإصابة.

رفض مسئولو النادي الأهلي مقترح اتحاد الكرة بشأن السماح بضم بعض اللاعبين في مباراة اثيوبيا واستدعاء محمد عبد المنعم فقط لمباراة تونس مؤكدين تمسكهم بجميع اللاعبين من أجل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

وأرسل اتحاد الكرة أرسل للنادي الأهلي يطلب السماح للرباعي ( محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - مروان عطية) للمشاركة مع المنتخب في مباراة إثيوبيا ثم استبعاد ثلاثة منهم بعد المباراة والسماح لـ (محمد عبدالمنعم) الاستمرار في المعسكر والمشاركة في مباراة تونس يوم 12 سبتمبر.



من جانبه أرسل الأهلي رفضا قاطعا لاتحاد الكرة لمقترح المنتخب وتمسك بإعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع صلاح محسن مهاجم الأهلي في معسكر النمسا طالبه خلالها بالتركيز نظرا لكونه سيكون المهاجم الأول في حساباته الفنية في الموسم الجديد بعد فشل صفقة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري.

وقال مصدر داخل الفريق إن كولر أكد للاعب أنه سيقوم بإعادة تقديمه بشكل جديد يعيده من جديد لمقدمة تصنيف المهاجمين في الدوري المصري ولكنه يحتاج إلى التزامه وتركيزه داخل الملعب وخارجه.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أبلغ مسئولي النادي أنه لن يكون في حاجة إلى مهاجم أجنبي جديد بعد تعثر صفقة سوزا مهاجم جونبوك هيونداي.

أضاف أن كولر أكد أنه سيخوض المنافسات القادمة محليا وقاريا دون مهاجم لحين التعاقد مع سوزا في انتقالات الشتاء القادم.

وأوضح أن كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي أنه ينتظر حتى انتهاء فترة القيد إما التعاقد مع سوزا أو سيبدأ الموسم دون مهاجم والاعتماد علي الموجودين في القائمة صلاح محسن وكهربا وبيرسي تاو ومحمد زعلوك.

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