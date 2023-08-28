الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

الحكم على متهم بأحداث كلية التجارة في جامعة الأزهر 26 سبتمبر

محاكمة متهمين ارشيفية،
محاكمة متهمين ارشيفية، فيتو

قررت محكمة الجنايات المختصة، حجز إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث كلية التجارة بجامعة الأزهر» للحكم 26 سبتمبر


وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، النطق بالحكم على 16 متهمًا مخلي سبيلهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، والتي وقعت في أكتوبر من عام 2013، بالسجن 3 سنوات، وتغريم المتهمين 785 ألفا و160 جنيها تدفع لجامعة الأزهر.

 

مناطق الإرهاب

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يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.



تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم. 

 

ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب

وقالت النيابة إنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية، وإرهابيين، بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أموالا للتنظيم موضوع الاتهام أولا، وأعضاء به مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائمإرهابية.

 

تولي قيادة جماعة إرهابية

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابيةوتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

 

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