جامعة النيل الأهلية: نقدم تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي (فيديو )

أكد الدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال، بـ جامعة النيل الأهلية، أن الكلية تقدم عددا من التخصصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي ويتم توظيف خريجيها في أهم الشركات العالمية، حيث أن الكلية بها نسبة توظيف بعد التخرج تقارب ٩٩٪، كما تهتم الكلية بإنتاج خريج أيضًا لسوق العمل الإقليمي وتحديدا (دول الخليج والدول الأوربية) بالإضافة لسوق العمل العالمي لمنظمات عالمية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي وصندوق النقد وكل منظمات الأمم المتحدة، مؤكدا أن التقديم مفتوح الآن بالكلية بحد أدنى للقبول من 53٪؜ بأعداد محدودة.

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جامعة النيل الأهلية: نقدم تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي

وقال الدكتور حسن علي، إن تدريس ووضع المقررات يشارك فيها نخبة من أساتذة الجامعات الأمريكية والأوربية، وأن الكلية يمكن للطالب فيها الحصول على درجة بكالوريوس إدارة الأعمال في ٣ سنوات ونصف فقط، كما توفر الكلية تجربة تعليمية مميزة لبرامج التبادل الطلابي في أمريكا وفرنسا والنمسا بالتعاون مع جامعات مرموقة خلال سنوات الدراسة، ويحصل الطالب علي الاهتمام الأكاديمي من قبل The Learning Center (TLC) من بداية الدراسة وحتى نهاية العام الدراسي حيث يقوم بمساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات أكاديمية على اجتياز المواد بتفوق من خلال توفير محاضرات خاصة ومجانية إضافية وورش عمل مع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس، كما تدعو الكلية العديد من الأساتذة المرموقين من مختلف بلاد العالم لإعطاء الطلاب ندوات تعليمية وورش تدريبية.

وأشار الدكتور حسن علي، أن الكلية تقدم عددا من التخصصات الجديدة المطلوبة هذا بجانب تدريس التخصصات المعروفة مثل الإدارة وريادة الأعمال والاتصالات المتكاملة والتمويل والاقتصاد وسلاسل التوريد، وأن الكلية تهتم بكل ما هو جديد حيث تقدم برامج مثل تحليل الأعمال، مشيرا أن الكلية بها عدد من التخصصات هي ( تخصص التمويل - تخصص الإدارة وريادة الأعمال- الاتصالات التسويقية المتكاملة- إدارة العمليات وسلاسل التوريد- الإقتصاد) ويمكن للطالب ان يختار بجانب تخصصه العام تخصص أخر إضافي (minor ) في إدارة تكنولوجيا المعلومات، او علوم الحاسب كما توفر الكلية فرص للتدريب العملي لطلابها في العديد من الشركات المرموقة، كما أن التخصصات الموجود مثل المالية تم تفصيلها لتناسب حاجة الشركات والبنوك المصرية وبالاشتراك معها كتخصص التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتخصص سلاسل الإمداد واللوجستيات وتخصص الاتصالات التسويقية المتكاملة حيث يتمكن الطالب من خلال هذه التخصصات من العمل في كبري الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات، كما أن تخصص الاقتصاد الذي يدرس بالكليه يؤهل الطالب للعمل في جميع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الإسلامي والبنك الأفريقي وبنك البريكس. بالإضافة لاستكمال درجة الماجستير بسهوله. تجدر الاشارة إلى أن ثلاثة من خريجي الدفعة الأولى في الاقتصاد وعددهم ثمانية حصلوا علي منح لاستكمال دراسة الماجستير حال تخرجهم.

وكشف عميد كلية إدارة الأعمال، عن توفر درجة بكالوريوس مزدوجة في إدارة الأعمال من مصر وفرنسا، حيث يدرس الطالب ٣ سنوات بجامعة النيل وسنة واحدة بجامعة ESC Clermont بفرنسا ويحصل الطالب علي شهادة فرنسية معتمدة، حيث تعد ESC Clermont Business School واحدة من 20 مدرسة فرنسية كبرى للإدارة حاصلة على ثلاثة اعتمادات دولية (AACSB / AMBA / EFMD) وهي جامعة رائدة للإدارة ملتزمة بمجتمعاتها المحلية والإقليمية ومتصلة بالسوق الدولية جنبًا إلى جنب مع شبكتها من الخريجين والشركاء، وتنص الاتفاقية على توفير كلية كليرمونت فرص تدريب للطلاب المصريين في شركات فرنسية أو عالمية بما يمكن الطلاب من معرفة كيفية ممارسة المهنة على مستويات عالمية وغاية في المهنية، وهكذا تقوم جامعة النيل دائما بإتاحة الفرصة للطلاب الراغبين في الحصول على تعليم متميز يوفر لهم الأدوات التي تجعلهم مميزين وسباقين في سوق العمل سواء محليًا أو إقليميًا أو عالميًا.

وكشف أيضا عميد كلية إدارة الأعمال، عن توفير الكلية لبرنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستدامة (SME) بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، والذي يعد أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتفعيل مبادرات الاستدامة، وأن الشراكة مع البنك التجاري الدولي - CIB مصر من خلال برنامج التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى معالجة ندرة الكفاءات البشرية في مصر والعالم في مجال تقييم التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الجامعة سخرت كل قدراتها العلمية وعقدت عدة شراكات دولية ليخرج هذا البرنامج بمستوى أكاديمي عالمي، بالإضافة إلى مشاركة البنك التجاري الدولي - مصر كشريك نجاح في البرنامج، حيث يساهم بمشاركة خبرائه المرموقين وخبراته العملية، ويتيح للطلبة فرصة فريدة للتعلم والتدريب والتطبيق من خلال برنامج يعد الأول من نوعه في مصر، باعتباره برنامج مشترك بين مؤسسة علمية ومؤسسة مصرفية.

وقال عميد كلية إدارة الأعمال: "أن الجامعة والكلية لديهم حرص بأن يجد الطالب عمل داخل مصر وخارجها حيث نشجع الطلاب على العمل وهم ما زالوا في صفوف الدراسة، ولدينا نسبة لا يستهان بها من الطلاب تقوم بالمنافسة داخل سوق العمل الحالي وعدد كبير منهم يقوم بتجربة نفسه في الأعمال الحرة، كما أن وجود مركز رواد النيل الممول من البنك المركزي داخل الجامعة يسهل للطلاب الذين يرغبون في إنشاء عمل خاص بهم ان يتلقوا تدريب ومساعدة تمكنهم من إنشاء الشركات الخاصة بهم، حيث ساهم مركز رواد النيل خلال الفترة الماضية في ظهور ٣٥٠ شركة للسوق.

وأشار الدكتور حسن علي، حرص الكلية بأن يكون الطالب على دراية عامة بكل الثقافات في جميع التخصصات حيث نقدم بشكل أسبوعي محاضرات عامة ونستضيف عدد من العلماء من داخل مصر وخارجها ولدينا اهتمام بنوادي الطلبة، وخير دليل على عظمة الجامعة هو المنتج من الخريجين في سوق العمل."

وقال الدكتور حسن علي، أن الطلاب يمكنهم التقدم إلى كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية من خلال الرابط الذي خصصته الجامعة للتقديم وهو https://www.nu.edu.eg/apply-now وطرق أخرى للتواصل والاستفسار منها الرقم 16453 أو التقديم مباشرة بمقر جامعة النيل الأهلية بميدان جهينة، محور ٢٦ يوليو، الشيخ زايد، الجيزة.