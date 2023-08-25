الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مفاوضات تركية أوكرانية من أجل استئناف اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني ووزير الخارجية التركي، فيتو

أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، لقاء مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى العاصمة كييف.


مفاوضات تركية أوكرانية حول اتفاق الحبوب 


وخلال اللقاء ناقش وزير الخارجية التركي والرئيس الأوكراني، سبل إعادة اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود، بعد تعليق العمل بها من قبل روسيا.
وعلى الجانب الأخر قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم إن الجزء المتعلق بروسيا من صفقة الحبوب لم يتم الإيفاء به بعد.

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عودة روسيا للمفاوضات 


وذكر المتحدث باسم الكرملين، في إجابته على  سؤال حول استعداد روسيا للعودة إلى المفاوضات بشأن صفقة الحبوب: " أن موسكو  مستعدة للعودة فورًا إلى الصفقة نفسها، ليس فقط إلى المفاوضات، وإنما إلى الصفقة بعينها، إننا مستعدون على الفور للقيام بذلك، إنه فقط يجب إتمام الصفقة في الجزء الذي يهم روسيا، وكما تعلمون هذا لم يتم حتى الآن"، حسبما نقلت سبوتنيك.


إمكانية عودة روسيا إلى اتفاقية الحبوب


وفي السياق ذاته ذكرت وكالة الأنباء رويترز، أن الكرملين أكد في بيان له  بأن اتصالا هاتفيا جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر  الكرملين، في بيان له، إنه خلال الاتصال ناقش الرئيسان إمكانية عودة روسيا إلى اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود.

وجاء في بيان الكرملين  أعلن فلاديمير بوتين، أن موسكو ستعود على الفور إلى تنفيذ  صفقة الحبوب بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط.

استئناف المفاوضات حول اتفاق الحبوب 


وفي وقت سابق، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا ثوما جرينفيلد، إن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان من أجل بحث اتفاق الحبوب وسبل إعادة تفعيله من جديد

 

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زيارة وشيكة لوزير الخارجية التركي إلى موسكو لمناقشة اتفاق الحبوب

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تطور جديد في أزمة اتفاق الحبوب، السفينة الأولى تغادر عبر الممر المؤقت من ميناء أوديسا

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اتفاق الحبوب وزير الخارجية التركي زيلينسكي كييف أوكرانيا روسيا

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