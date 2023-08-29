تحرك برلماني بسبب تجاوزات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أسئلة بالعربي لطالبات لغات..

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التجاوزات التي حدثت في امتحان الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة لمادة الفيزياء بلجنة رقم 1 بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ( بحي العمرانية – محافظة الجيزة ).

شكاوى من امتحان الفيزياء بالدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

وأشار النائب إلى أنه تلقى شكاوى من الطالبات وأولياء الأمور، حيث تقرر إجراء الامتحان من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، ولكن فوجئ الطالبات "عددهم 19 طالبة بلجنة رقم 1 لامتحان الفيزياء" بتوزيع أوراق باللغة العربية رغم أنهن لغات، وبعد تدارك الأمر من قبل المشرفين على اللجنة، تم توزيع ورق الأسئلة، الساعة 9.40 دقيقة بتأخير 40 دقيقة، ولم يتم توزيع كتيب المفاهيم.

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تأخر توزيع أوراق الأسئلة

وأشار إلى أنه بعد مطالبة الطالبات تم إحضار 10 كتيبات مفاهيم رغم أن عددهن 19، وقالت لهن المراقبة "شوفوا مع بعض بالدور، لو كنتم فالحين مكنتوش سقطتوا".

التحقيق مع تجاوزات مراقبة

وطالب النائب بالتحقيق مع هذه المراقبة ومجازاتها، قائلا: هي لا تصلح للعمل فى المنظومة التربوية التعليمية.

سحب أوراق الإجابة قبل انتهاء الوقت

وتابع: واستكمالًا لحالة اللامبالاة في هذه اللجنة، تم سحب كتيب المفاهيم الساعة 11.30 صباحًا، قبل انتهاء الامتحان بنصف ساعة، وذلك بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالكتاب الدورى رقم 16 بتاريخ 25 مارس 2023، بمنح الطلبة حق الاستعانة بالكتيب أثناء عقد الامتحان ويتسلمه الطالب يوميًا مع بدء الامتحان، على أن يعيده مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة، وهو ما لم يحدث.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أولياء الأمور قاموا بتحرير محضر في قسم العمرانية، بكافة تفاصيل الواقعة.

وقال إيهاب منصور: هذا أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، حيث تأخر تسليم الورق للطالبات 40 دقيقة، وتم توزيع عدد 10 كتيبات مفاهيم وليس 19، وتم جمع الكتيبات قبل الانتهاء بنصف ساعة، بخلاف الحديث المتنمر على الطالبات وهو أمر مرفوض تمامًا.

وشدد النائب على وزارة التربية والتعليم إيجاد آلية لحفظ حقوق الطلبة والطالبات من تعنت البعض.