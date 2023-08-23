الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التعليم تضبط حالتين غش بامتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة دور ثان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم، ورياضيات) صباح اليوم امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الفيزياء"، بإجمالي عدد (19794) طالبا/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "التاريخ"، بإجمالي عدد (4115) طالبا/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى بعدد (4) طلاب/طالبات، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)" فترة ثانية بعدد (4) طلاب/طالبات.

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وقد حرص الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

 

امتحانات الثانوية العامة 

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءً من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (٢) حالات غش الكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (كفر الشيخ)، وطالب بمحافظة (دمياط)، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

والجدير بالذكر، أن غدًا الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبى والعلمى)  أمتحان "اللغة الأجنبية الأولى"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".
 

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