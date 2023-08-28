الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف تفاصيل تقدم الجامعة 100 مركز على تصنيف شنغهاي

جامعة كفر الشيخ،فيتو
جامعة كفر الشيخ،فيتو

خطوة جديدة تقدمتها جامعة كفر الشيخ في مجال العلوم الزراعية بتحقيق قفزة للجامعة علي مركز بتصنيف شنغهاي، لتحتل المرتبة ١٠١ دوليا والمركز الأول محليا للعالم الثاني علي التوالي، بما يعزز المكانة الدولية للتعليم العالي بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة.

وقال عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز": نسعي لتعزيز المكانة الدولية للجامعة فى إطار تطوير الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما نعمل على جذب مزيد من الطلاب الوافدين، ونحن اليوم في طريقنا إلى العاصمة الإدارية الجديدة لافتتاح مؤتمر السياحة التعليمية.

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وأضاف دسوقي، أن جامعة كفر الشيخ حريصة  على استيفاء المعايير للمشاركة فى جميع التصنيفات العالمية، والتي بدورها تعزز مكانة الدولية للجامعة، مشيرا إلى أن تصنيف شنغهاي من أقدم وأقيم وأصعب التصنيفات على مستوى التصنيفات العالمية.

طلاب الدور الثاني يؤدون امتحانات الثانوية العامة 

وعلي الجانب الآخر، أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 69 طالبا وطالبة، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، في ظل توفير سبل الراحة والأجواء المناسبة للطلاب، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية الـ12، ولم تتلق أي شكاوى، ولم تسجل مخالفات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع الطلاب والطالبات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، من غرفة العمليات، وبالتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، وأنه وجه قبل وخلال انعقاد الامتحان، بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في يسر وسهولة.

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