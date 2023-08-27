البحوث الزراعية تكشف حقيقة خطورة النقاط السوداء الموجودة علي ثمرة الموز (فيديو)

الموز، كشف الدكتور خالد عياد أستاذ مركز البحوث الزراعية، حقيقة خطورة النقاط السوداء على ثمرة الموز وعلاقتها بالإسراع بالشيخوخة ومشكلات صحية أخرى.

نقاط الموز السوداء

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"ما يتردد عن تسبب النقاط السوداء الموجودة علي ثمرة الموز بالإسراع بالشيخوخة وأضرار صحية أخرى مجرد كلام فارغ لأشخاص لا يفهمون في الزراعة".

حقيقة خطيرة النقاط السوداء للموز

وأكد: "اَخر مرحلة من مراحل نضج ثمرة الموز ظهور عليها نقاط سوداء، وخلالها تزداد نسبة السكر وهذا لا يتسبب في مشكلات صحية أو الإسراع بالشيخوخة بل بالعكس تكون مليئة بالماغنسيوم الذي يحمى من الشيخوخة".



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القيمة الغذائية الموجودة في الموز



وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن الموز من الفاكهة اللذيذة التي لها قيمة غذائية عالية فهو غنى بمضادات الأكسدة والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين ب ما يجعل تناوله ضرورى حفاظا على الصحة.

فوائد الموز

وأضافت منى، أن الموز له قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، ومن فوائد الموز:-

الموز يعمل على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

يمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالى مهم للرياضيين.

يقوي الأعصاب ويحمى من الإصابات أثناء ممارسة الرياضة مثل الشد العضلي لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يقوي العظام والمفاصل وبالتالي مهم الكبار والصغار.

يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالي مهم فى فترات الريجيم.

يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المهمة لحماية الجسم من تكوين الخلايا السرطانية.

يقوى المناعة ومذاقه الشهي يجذب الصغار له لذا يجب تقديمه بإستمرار للصغار حفاظا على صحتهم.

يعزز صحة القلب والشرايين والكلى.

يحسن المزاج مما يجعله يساعد فى علاج الاكتئاب ومنع الإصابة به.

غني بالماغنيسيوم الذي يزيد من فائدة تناول الموز للرجيم، لاحتوائه على الفلافونويدات التي تساهم في التحسين من حساسية الأنسولين وتقلل من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين.

الموز مصدر غني ببعض الفيتامينات، مثل فيتامين B6 وفيتامين C.

ينظم عملية الهضم ويعزز من كفاءة الجهاز الهضمي.

الموز مهم لجمال البشرة فهو يرطب البشرة ويغذيها ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة.

ويستخدم الموز أيضا فى وصفات العناية بالشعر لقدرته على ترطيب وتغذية الشعر وزيادة لمعانه.





شروط تناول الموز لمرضى السكري



ومن ناحيته حذر الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية من الإفراط في تناول الموز، لأن مؤشره السكري عالي وبالتالي يجب تناوله بحذر، كما يوجد شروط لتناول الموز بدون مشاكل، أهمها:-

تناوله في خلال نصف ساعة من وجبة مشبعة.



- نختار الموز المائل للخضار، ممنوع تناول الموز الناضج لاحتوائه على نسبة ذكريات عالية.

تناول الموز مع ٥ حبات فول سوداني أو مكسرات كمصدر للدهون الصحية، ما يقلل من المؤشر السكري وبالتالي يتم تناوله فى الريجيم دون أى قلق.