لامين يامال يحطم رقما تاريخيا في الدوري الإسباني

دون صاحب الأصول المغربية، لامين يامال، جناح فريق برشلونة الشاب، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مسابقة الدوري الإسباني - الليجا.



وتقدم برشلونة مبكرا، على مضيفه فياريال، في الدقيقة 13، بهدف سجله بابلو جافي، من صناعة لامين يامال، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح لامين يامال أصغر لاعب يصنع هدفا في مباراة بمسابقة الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين، بعمر "16 عاما و45 يوما".



وأضافت الشبكة، أن لامين يامال كسر رقم زميله أنسو فاتي، الذي صنع هدفا في عمر (16 عاما و318 يوما) ضد فالنسيا في سبتمبر/أيلول 2019.



يذكر، أن لامين يامال بات أيضا أصغر لاعب يبدأ مباراة في الليجا، عندما خاض مباراة قادش الماضية بشكل أساسي.

Advertisements

تشكيل برشلونة أمام فياريال

حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: ماركوس الونسو، كريستينسن، سيرجي روبرتو ، جول كوندي.

في خط الوسط: إلكاي جوندوجان، جافي، روميرو، دي يونج

في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

تقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق جافي في الدقيقة 12 وعزز النتيجة الهولندي دي يونج في الدقيقة 15 وعاد فياريال في النتيجة متعادلين في الشوط الأول بهدفين عن طريق فويث في الدقيقة 26 وسورليت في الدقيقة 40.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



