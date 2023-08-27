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رياضة

لامين يامال يحطم رقما تاريخيا في الدوري الإسباني

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

دون صاحب الأصول المغربية، لامين يامال، جناح فريق برشلونة الشاب، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مسابقة الدوري الإسباني - الليجا.

وتقدم برشلونة مبكرا، على مضيفه فياريال، في الدقيقة 13، بهدف سجله بابلو جافي، من صناعة لامين يامال، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح لامين يامال أصغر لاعب يصنع هدفا في مباراة بمسابقة الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين، بعمر "16 عاما و45 يوما".

وأضافت الشبكة، أن لامين يامال كسر رقم زميله أنسو فاتي، الذي صنع هدفا في عمر (16 عاما و318 يوما) ضد فالنسيا في سبتمبر/أيلول 2019.

يذكر، أن لامين يامال بات أيضا أصغر لاعب يبدأ مباراة في الليجا، عندما خاض مباراة قادش الماضية بشكل أساسي.

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تشكيل برشلونة  أمام فياريال 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: ماركوس الونسو، كريستينسن، سيرجي روبرتو  ، جول كوندي.

في خط الوسط: إلكاي جوندوجان، جافي، روميرو، دي يونج

في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي. 

تقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق جافي في الدقيقة 12 وعزز النتيجة الهولندي دي يونج في الدقيقة 15 وعاد فياريال في النتيجة متعادلين في الشوط الأول بهدفين عن طريق فويث في الدقيقة 26 وسورليت في الدقيقة 40.

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