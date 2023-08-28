5 أرقام مميزة تزين انطلاقة لامين يامال مع برشلونة

تألق لاعب برشلونة الشاب، لامين يامال، صاحب الأصول المغربية، في مباراة فياريال، أمس الأحد، ليكمل مباراته الثانية كلاعب أساسي مع البلوجرانا، في الدوري الإسباني - الليجا.

وقاد لامين يامال برشلونة لفوز صعب أمام فياريال (4-3) على ملعب لا سيراميكا، بفضل صناعته لهدف وتنفيذه لأربع تسديدات (منها كرتين في القائم)، إضافة لست مراوغات ناجحة واستعادته للكرة ست مرات في ملعب المنافس.

5 أرقام تزين انطلاقة لامين يامال

نجح لامين يامال في صناعة الهدف الأول لفريق برشلونة (ق12) حينما مرر كرة عرضية طولية بيسراه إلى داخل المنطقة ليتسلمها جافي الذي هز شباك فليب يورجنسن، واضعا نهاية لحصار فياريال لمرمى مارك أندري تير شتيجن.

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وبهذا أصبح يامال اللاعب الأصغر سنا الذي يصنع هدفا في الدوري الإسباني بالقرن الحادي والعشرين عن عمر 16 عاما و45 يوما فقط.

لم يشكل المهاجم الإسباني الصاعد تهديدا على مرمى أصحاب الضيافة فقط من خلال صناعته للهدف الأول، لكنه شكل أيضا خطورة عبر تسديداته.

وبحسب بيانات شبكة (بي سوكر)، فقد سدد اللاعب في ملعب لاسيراميكا 4 تسديدات، منها كرتان اصطدمتا بالخشبات الثلاث، التي حرمته من تسجيل أول أهدافه بقميص البلاوجرانا.

جاءت التسديدة الأولى بيمناه، الضعيفة نظريا، التي انتهت في أعلى القائم قرب العارضة، قبل أن يقوم بعدها بقليل بتسديد كرة أخرى لكن أرضية هذه المرة بيسراه، لترتد الكرة من القائم ويقابلها البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليضعها في الشباك.

خلال مبارياته الثلاث التي شارك فيها بشكل رسمي هذا الموسم – خيتافي وقادش وفياريال- حيث كان يمثل صداعا لدفاعات المنافسين من الرواق الأيمن، نفذ يامال إجمالي 22 مراوغة، بحسب شبكة (بي سوكر).

فأمام خيتافي لعب صاحب الأصول المغربية بدءا من الدقيقة 76 ونفذ 3 مراوغات بنسبة نجاح (66%)، أما في مشاركته الأولى كأساسي ضد قادش، نفذ 9 مراوغات (بنسبة نجاح 22%)، وهي النسبة التي تحسنت كثيرا أمام فياريال بتنفيذه 10 مراوغات (بنسبة نجاح 60%).

يمثل النضج والهدوء على أرض الملعب من أبرز سمات يامال في مبارياته الثلاث بالليجا، وينعكس هذا بشكل ملحوظ على دقة تمريرات كجناح أيمن، والتي ازدادت أمام خيتافي، حيث بلغت دقة تمريراته في المباراة 75%.

أما في ملعب لاسيراميكا، فتواصل إبهار اللاعب لجماهيره فريقه بتنفيذه 41 تمريرة، بنسبة نجاح 85%.

عانى برشلونة دفاعيا أمام فياريال خاصة في الشوط الأول، لكن بيانات "بي سوكر" تعكس أن جوهرة لاماسيا الجديدة كان يقدم أيضا المساعدات الدفاعية بشكل رائع.

وعلى ملعب فياريال نفذ يامال 6 تدخلات دفاعية فردية صحيحة في ملعب المنافس.