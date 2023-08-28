البيت الأبيض: واثقون من مصرع زعيم فاجنر في حادث تحطم طائرة

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنه أصبح واثقًا بشكل أكبر من موت يفغيني بريغوجن، زعيم مجموعة فاغنر العسكرية، في حادث تحطم طائرة في روسيا، مساء الأربعاء الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أدلى بتصريح حول حادثة مقتل بريغوجين، قائلًا إنه "لم يتفاجأ من التقارير عن مقتل بريغوجين"، مشيرًا إلى أنه قلما يحدث شيء في البلاد "ولا يقف وراءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

العثور علي الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

لكن بايدن تراجع عن تصريحاته بعد أن أعلن المحققون الروس العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة بريغوجين.

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وقال بايدن إن بلاده تسعى لتحديد كيفية سقوط طائرة بريغوجين ومقتل ركابها العشرة، موضحا أنه لا يمكنه التحدث بحرية حول هذا، وأن المسؤولين في إدارته يعملون على "تحديد الأسباب بدقة".

وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لعائلة بريغوجين، يوم الخميس، ليكسر بذلك صمته عقب تحطم الطائرة التي كانت تقل بريغوجين، بعد شهرين من تمرده على قادة الجيش الروس.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا مع المهندس الذي قام بإصلاحات اللحظة الأخيرة على الطائرة المنكوبة، التي كان زعيم مجموعة فاجنر الروسية يفغيني بريغوجين على متنها.



تحطم طائرة زعيم فاجنر

ولقي زعيم مجموعة "فاجنر" مصرعه عن عمر يناهز 62 عاما، إثر تحطم طائرة كانت متجهة من مطار "شيريميتيفو" في موسكو إلى مدينة سان بطرسبورج، يوم الأربعاء الماضي.



وسقطت الطائرة على بعد 100 ميل إلى الشمال الغربي بالقرب من مدينة "تفير"، فيما أظهر مقطع فيديو، وكالات الأنباء الروسية، الطائرة المنكوبة وهي تهوي من السماء وأعمدة الدخان تتصاعد منها.



اسم زعيم فاغنر يفجيني بريجوجين كان مسجلا ضمن قائمة ركاب طائرة "إمبراير ليجاسي 600" التي يقال إنها مملوكة لزعيم المجموعة، ومنذ ذلك الحين أثيرت تكهنات عديدة حول الرحلة التي جاءت بعد شهرين من محاولة التمرد الفاشلة التي قام بها بريغوجين ضد الرئيس الروسي فلايديمير بوتين.



استجواب مهندس إصلاح طائرة زعيم فاجنر

ومن جهتها، كشفت قناة (VChK-OGPU) الروسية التي تقول تقارير غربية إن لها صلات بأجهزة الأمن الروسية، في منشور على تطبيق تيلجرام الجمعة الماضية، إن المحققين يستجوبون مهندس الطائرة منذ عدة أيام لمعرفة ما إذا كان قد تم زرع قنبلة على متن الطائرة.



وسيرجي كيتراش، البالغ 41 عاما، تولى فحص طائرة زعيم فاغنر وهو المهندس نفسه الذي قام بالإصلاحات الأخيرة لاستبدال فرامل معدات الهبوط والمبرد التوربيني، حسبما نقلت القناة عن مصدر مطلع، مشيرة إلى اعتقاد المحققين بأنه من الممكن أن تكون قد زرعت قنبلة أثناء إصلاحات اللحظة الأخيرة التي جرت تحت هطول الأمطار الغزيرة.



وبعد وقت قصير من الانفجار، نقلت الخدمات الخاصة الروسية المهندس كيتراش إلى مكان الحادثة، وتحدث هناك مع الكولونيل إيفان سيبول من لجنة التحقيق الروسية (SKR) عن مصير كيتراش ومهندسين اثنين آخرين لم يعرف بعد، حسبما أوردت القناة التي أضافت أيضا أن لجنة التحقيق (SKR) التي تمثل وكالة مكافحة الفساد في روسيا.



تراجع إجراءات السلامة نتيجة خفض التكاليف

مطلع صيف 2023، طلب يفغيني بريغوجين من شركة "ام ان تي ايرو" التي تدير طائراته، اقتطاع النفقات بهدف توفير المال، ولكن إجراءات خفض التكاليف التي طلبها" بريغوجين " قادت إلى تراجع إجراءات السلامة، حسبما زعمت قناة VChK-OGPU في منشور لها.



وظل مكان ركن الطائرات تحت حراسة مشددة وكاميرات المراقبة تتواجد في كل مكان، ولكن في يوم وقوع الحادثة المفترضة، أخرجت الطائرة من مبنى حظيرة الطائرات حتى يتمكن بريغوجين من توفير الرسوم المفروضة لمكان ركن الطائرة.



وبعد إجراء الإصلاحات، فإن الرواية التي يتم أخذها بالاعتبار، هو أن القنبلة ربما زرعت بالضبط في أجهزة الفرامل، أو المبرد التوربيني.



ولفتت القناة إلى أنه ومنذ محاولة التمرد الفاشلة على الرئيس الروسي، عزز بريغوجين الاجراءات الأمنية حوله وأحاط تحركاته بالسرية، مبينة بأن زعيم فاغنر أصبح غريب الأطوار، وقام بتغيير وقت ومكان مغادرته وكذلك مساره.