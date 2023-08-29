تجهيز 35 مجمعا زراعيا بقرى أسيوط التابعة لـ حياة كريمة تمهيدًا لتشغيلها

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تجهيز 35 مجمعا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمهيدًا لتشغيلها وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030... جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة "حياة كريمة" ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

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مبادرة حياة كريمة



وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المجمعات الزراعية التي تم تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبدء في تجهيزها تمهيدًا لتشغيلها في أسرع وقت.

كما وجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بسرعة تجهيز المجمعات الزراعية التي تم انشائها بقرى المحافظة والتنسيق مع كافة المسئولين بدار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق حتى يبدأ تشغيلها بكامل طاقتها وفقًا لخطة زمنية محددة والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

كما أكد المحافظ على ضرورة تدريب الأطباء والعاملين بالوحدات البيطرية ومراكز تجميع الألبان التي تم انشائها بالمجمعات الزراعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

35 مجمع زراعى



وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين ب35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه.

و تضم المبادرة مشروعات التضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 97 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروع متنوع ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية ل 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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