محافظ أسيوط يتابع تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية بني مر ضمن حياة كريمة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،اليوم الثلاثاء، تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا، لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى، وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية، وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، والمهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس هشام أبوضيف مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمهندس أحمد المراغي مدير قطاع وسط وشمال الصعيد بالشركة المصرية للاتصالات ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.



حيث تابع محافظ أسيوط سير انتظام العمل بالمركز التكنولوجي والذي يضم 12 شباكًا والمقام على مساحة 587 م ومكون من 3 طوابق، ويضم مركزًا تكنولوجيًا مصغرًا لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين - وحدة محلية - تضامن اجتماعي)، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد.

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ثم استمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح من المهندسة دعاء عوض عن مراحل إنشاء وتشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية بني مر، والذي بلغت تكلفة إنشائه 10 ملايين جنيه، ثم تابع سير العمل بالمجمع والخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد، والذي سوف ينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر، كما التقى مع العاملين بالمجمع وتعرف منهم عن الخدمات المقدمة للمواطنين وحثهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والتفاني في العمل للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لخطة الدولة في التحول الرقمي.



وأوضح المحافظ أن مجمعات خدمات المواطنين تقدم خدمات متميزة حيث تضم العديد من المنافذ الخدمية للمواطنين من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقلهم ، منوهًا إلى إنه تم إنشاء 35 مجمعًا خدميًا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية ب7 مراكز، وذلك لخدمة أهالي القرى وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية، وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مبادرة حياة كريمة

وأكد اللواء عصام سعد أن ما تم تنفيذه من مشروعات نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت في تحقيق طفرة كبيرة في مختلف قطاعات العمل والتى بدأت ثمارها تظهر بشكل متتالي في كافة القرى والنجوع وهم ما يدل على اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر إحتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لهم موجهًا كافة الجهات المختصة بالبدء على الفوري في التشغيل التجريبي لأية مشروعات يتم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنون الاستفادة منها.



جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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