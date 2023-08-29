الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بمشاركة سيريلانكا، علي الحجار ونجوم الأوبرا بمهرجان القلعة، الخميس

علي الحجار، فيتو
علي الحجار، فيتو

يقام مساء يوم الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الايوبي 3 حفلات متتالية، ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.  

فرقة سريلانكا 

ففي الثامنة مساء تقدم فرقة الرقص السريلانكية "ranrange dance academy " عرضا متنوعا يتضمن أعمالا غنائية وتابلوهات استعراضية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلى والتراث الإبداعي فى البلاد.

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نجوم الموسيقى العربية 

وفي التاسعة مساء يقدم نجوم الأوبرا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى سهرة مع العندليب تتضمن نخبة من أغانى عبد الحليم حافظ التى قدمها على مدار مشواره الفنى الحافل ومازالت تثرى الساحة الفنية المصرية والعربية. 

حفل علي الحجار 

 وفى العاشرة مساء يقدم الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفى، على قد ما حبينا، بوابة الحلوانى وغيرها.

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فرقة سريلانكا نجوم الموسيقى العربية حفل علي الحجار علي الحجار مهرجان القلعة 2023

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