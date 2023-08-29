الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بحضور رئيس جمهورية إندونيسيا، الأزهري يلقي كلمة رئيسية في المؤتمر الصوفي العالمي

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، فيتو

ألقى الدكتور  أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الصوفي العالمي بإندونيسيا، وذلك بحضور رئيس الجمهورية الإندونيسية السيد الرئيس جوكو ويدودو.

 

مؤتمر المجلس الصوفي العالمي

وبدأت فعاليات المؤتمر اليوم الثلاثاء في قاعة شاهد بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة بيكالونجان شرق إندونيسيا، واقتصرت مراسم جلسة الافتتاح على الفقرات الآتية: 
أولا: النشيد الوطني الأندونيسي.
ثانيا: تلاوة آيات مباركة من القرآن الكريم.
ثالثا: كلمة محافظ جاوة الوسطى.
رابعا: كلمة  وزير الدفاع الإندونيسي السيد الفريق: فرابوو سويانتو، رئيس لجنة المؤتمر.
خامسا: كلمة الدكتور الحبيب محمد لطفي بن علي بن يحيي، رئيس المجلس الصوفي العالمي
سادسا: كلمة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري نيابة عن ضيوف المؤتمر.
سابعا: كلمة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا، بعدها انتهت جلسة الافتتاح وغادر الرئيس.

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المجلس الصوفي العالمي

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من العلماء منهم  الشيخ الدكتور رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي، والدكتور سعيد عقيل، والدكتور أبكر ولر مدو، والشيخ محمد الشحومي، والدكتور جمال السفرتي مستشار رئيس جمهورية ألبانيا.

ويشهد المؤتمر حضورا علميا كبيرا، بحضور ثلة مهمة من العلماء والأكاديميين ومشايخ التصوف من أربعين دولة، مع السادة الوزراء والسفراء ورجال الدولة الاندونيسية، وعدد كبير من الطلبة في الجامعات الاسلامية الاندونيسية.

وتدور جلسات المؤتمر حول التربية الصوفية وأثرها في تزكية النفوس، والاقتصاد والتنمية المستدامة، وحماية الأوطان من الإرهاب، والإعلام وصناعة الرأي العام، وتعظيم دور القيم الروحية في صناعة الإنسان الناجح المتحضر، القادر أن يصنع الحضارة.

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