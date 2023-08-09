الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

أسامة الأزهري من مقام الشيخ علي المنصوراوي: عاش يملأ النفوس طهرًا وشرفًا

الأزهري في ساحة الشيخ
الأزهري في ساحة الشيخ علي المنصوراوي بأسوان، فيتو

شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف في احتفال الزعامة الحسينية بمولد الشيخ علي المنصوراوي في أسوان.

الشيخ علي المنصوراوي

وقال الأزهري: إن الشيخ علي المنصوراوي رحمه الله عاش يملأ النفوس طهرًا وشرفًا وتزكية وعبادة ومحبة، مضيفًا: قضى عمره أيضًا يعلم الناس كيف يكون الكرم، وكان أجود الناس.

ووجه الأزهري حديثه للحضور قائلًا: كن كريمًا مع الناس في كل شيء، وليس الكرم في المال والإنفاق، بل هذا أقل وأصغر صور الكرم، الكرم الأكبر كرم الخلق.

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وأكمل: " خليك طويل البال، اعفُ عمن أساء إليك، خليك صاحب صفح وتسامح، لا تكره ولا تظلم، لا تسرق ولا تشتم ولا تسب أحدا ولا تقطع الرحم، ولا تقصر مع أبيك وأمك، ولا تكذب، وخليك كريم مع جارك.. حينئذٍ ستكون في أعلى صور الكرم ".

ودعا فضيلة الدكتور أسامة الأزهري في نهاية حديثه لمصر وشعبها وجيشها بالأمن والأمان والاستقرار البركة والنور والحفظ الجميل والعطاء الوفير.

زيارة أسامة الأزهري إلي ماليزيا

وكان الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف  أجرى في وقت سابق جولة في العاصمة الماليزية (بوتراجايا)  (دار نشر القرآن) التابعة لمؤسسة (يايسن ريستو)، والتي تُعدّ ثاني أكبر مركز لطباعة المصحف الشريف في العالم بعد مجمع الملك فهد في المملكة العربية السعودية.

وألقى الدكتور أسامة الأزهري محاضرة هناك، وأجاب على أسئلة الحاضرين.

وكان قد سبق للدكتور أسامة الأزهري زيارة المقر الأول لدار نشر القرآن في مدينة شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور الماليزية، في زيارة سابقة لماليزيا قبل نحو أربع عشرة سنة.

وغادر  الأزهري  العاصمة بوتراجايا متوجها إلى مدينة (سرمبان)، عاصمة ولاية (نيجري سيمبلان)، وألقى محاضرة في مسجد قرية (باروي جايا).

وكان قد سبق لسلطان نيجري سيمبلان أن استقبل الدكتور أسامة الأزهري في زيارة سابقة لماليزيا قبل ثلاث عشرة سنة.

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