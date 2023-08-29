الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

فلبينية تعثر على أسنان بشرية داخل سمكة للطهي

سمكه باسنان بشرية،فيتو
سمكه باسنان بشرية،فيتو

كادت امرأة في الفلبين أن تفقد وعيها عندما اكتشفت أن السمكة التي اشترتها لطعام الغداء تحتوي على أسنان بشرية.

وبحسب ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك بوست" New York Post، قالت ماريا كريستينا كوسي: "ذهبت إلى أحد أفضل الأسواق هنا في مدينة باكولود. اشتريت أنواعا مختلفة من الأسماك، وأخذت سمكة واحدة إلى المنزل لتنظيفها وإعداد الطعام، لكن عندما قطعتها شعرت بالفزع، لقد كانت لديها أسنان شبيهة بالبشر".

وقد اشترت السيدة  سمك الشبوط ذا الرأس الكبير، وهو سمك يعيش بالمياه العذبة ويسمى محليا "إيميلدا"، على اسم السيدة الأولى الشهيرة في البلاد، وهو عنصر أساسي في طبق اليخنة والأطباق الأخرى في جميع أنحاء شرق آسيا.

Advertisements

تبددت أحلام كوسي بتناول وجبة سمك لذيذة بعد أن رأت الأسنان، وضغطت عليها كثيرا للتأكد من أنها جزء من السمكة.


ويظهر مقطع فيديو، أرفقته الصحيفة مع الخبر، أسنان سمك الشبوط التي تبرز بشكل مروع. ونظرا لقلقها من أن السمكة قد تشكل خطرا على صحتها، قامت كوسي بإلقائها، رغم أنها باهظة الثمن نوعا ما، يُذكر أن هذا النوع من الكائنات البحرية ليس لديه أسنان.

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

خبيرة بوزارة البيئة: لو قابلت سمكة القرش بُص في عينها وخوّفها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام نيويورك مدينة باكو سمكة القرش سمكة

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم، سمك البلطي يسجل 76 جنيهًا في سوق العبور

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب الفلبين

قصة أقدم فران سمك بلدي في بورسعيد (فيديو وصور)

كرة السلة، منتخب مصر يصل الفلبين للمشاركة في كأس العالم

الأكثر قراءة

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر المصري

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

حقيقة خفض الضرائب المستحقة على نادي الزمالك من 1.2 مليار لـ400 مليون جنيه

موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

أول رد فعل من الأهلى بعد قرار فيتوريا

زغلول صيام يكتب: وماذا تنتظر من اتحاد كرة يديره هؤلاء؟! إكرام الميت دفنه في الإسكندرية

Advertisements

منوعات

المزيد

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 29-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

فلبينية تعثر على أسنان بشرية داخل سمكة للطهي

المزيد

خدمات

المزيد

هل ارتفعت أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي؟ الشعبة تجيب

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

المزيد
الجريدة الرسمية