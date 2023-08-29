فلبينية تعثر على أسنان بشرية داخل سمكة للطهي
كادت امرأة في الفلبين أن تفقد وعيها عندما اكتشفت أن السمكة التي اشترتها لطعام الغداء تحتوي على أسنان بشرية.
وبحسب ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك بوست" New York Post، قالت ماريا كريستينا كوسي: "ذهبت إلى أحد أفضل الأسواق هنا في مدينة باكولود. اشتريت أنواعا مختلفة من الأسماك، وأخذت سمكة واحدة إلى المنزل لتنظيفها وإعداد الطعام، لكن عندما قطعتها شعرت بالفزع، لقد كانت لديها أسنان شبيهة بالبشر".
وقد اشترت السيدة سمك الشبوط ذا الرأس الكبير، وهو سمك يعيش بالمياه العذبة ويسمى محليا "إيميلدا"، على اسم السيدة الأولى الشهيرة في البلاد، وهو عنصر أساسي في طبق اليخنة والأطباق الأخرى في جميع أنحاء شرق آسيا.
تبددت أحلام كوسي بتناول وجبة سمك لذيذة بعد أن رأت الأسنان، وضغطت عليها كثيرا للتأكد من أنها جزء من السمكة.
ويظهر مقطع فيديو، أرفقته الصحيفة مع الخبر، أسنان سمك الشبوط التي تبرز بشكل مروع. ونظرا لقلقها من أن السمكة قد تشكل خطرا على صحتها، قامت كوسي بإلقائها، رغم أنها باهظة الثمن نوعا ما، يُذكر أن هذا النوع من الكائنات البحرية ليس لديه أسنان.
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