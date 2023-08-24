قصة أقدم فران سمك بلدي في بورسعيد (فيديو وصور)

"عم أيوب... أقدم فران بلدي بمحافظة بورسعيد"... بمجرد دخولك إلى سوق السمك الحضاري الشهير بمحافظة بورسعيد تستمع إلى هذه الجملة والتي يتناقلها المواطنين هناك.

وامتهن عم أيوب العمل كفران أمام فرن بلدي لشوي الأسماك والمأكولات البحرية بمحافظة بورسعيد منذ أكثر من 60 عاما وبذلك يعتبر هو أقدم من عمل بتلك المهنة بالمحافظة لسنوات عديدة.

أقدم فران شوي أسماك ببورسعيد، فيتو



انتقلت عدسة "فيتو" إلى سوق السمك الحضاري بمحافظة بورسعيد للقاء " عم ايوب " والتعرف منه عن مشوار رحلته طوال 60 عاما وأشهر طرق الشوي، وتسوية الأسماك والمأكولات البحرية ببورسعيد والتي يعشقها أهالي الباسلة ويتهافت عليها أهالي المحافظات الأخرى أيضا.

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أقدم فران بفرن سمك بلدي ببورسعيد، فيتو

العمل منذ 60 عاما

يقول " عم ايوب" خلال حواره مع فيتو " بدأت العمل في مجال أفران شوي السمك البلدي منذ أن كان عمري 15 عاما، واستمريت في هذه المهنة لحوالي 60 عاما حتى وقتنا الحالي "

عم أيوب خلال شوي السمك، فيتو

واستكمل عم ايوب قائلا " أفران شوي السمك البلدي ببورسعيد كانت قديما في حي العرب، وكنت أعمل بها هناك، ولكن بعد ذلك انتقلت في السنوات الأخيرة جميع أفران شوي السمك البلدي إلى سوق السمك الحضاري بالمحافظة، وأصبح لها مكان مخصص في السوق حيث يقوم المواطنين بشراء الأسماك والمأكولات البحرية من من البائعين في السوق ويتوجهون مباشرة إلى الجزء المخصص للأفران البلدي لشوي الأسماك.

سمك مشوي ببورسعيد، فيتو

الشوي على الخشب

وعن اختلاف أفران شوي السمك في بورسعيد عن غيرها من المحافظات قال "عم أيوب" أفران شوي السمك البلدي بمحافظة بورسعيد يتم فيها شوي السمك على نيران الخشب وهي طريقة تسوية وشوي الأسماك في الأفران البلدي في بورسعيد والمشتهر بها المحافظة الباسلة.

عم ايوب أقدم فران بفرن سمك، فيتو

أشهر طرق الطهي والشوي

وعن أشهر طرق شوي وتسوية الأسماك في بورسعيد والتي يطلبها الزبائن قال " عم أيوب " هناك طرق مختلفة يعشقها أهالي بورسعيد ويتهافت عليها المواطنون من خارج بورسعيد وأشهرها شوي السمك بالردة، بجانب تسوية السمك على طريقة السنجاري وهي فتح بطن الأسماك ووضع بها خلطه وبعض الخضروات كطماطم والفلفل، وأيضا هناك طريقه تسوية السمك بالزيت والليمون.

وتابع " بخصوص المأكولات البحرية كالجمبري والشيكال والكابوريا في فرن السمك البلدي نقوم بتسويتها بطرق مختلفة على الطريقة البورسعديه أيضا مثل الطواجن والمشوي وغيرها من الطرق التي تشتهر بها بورسعيد حيث أصبح لها أيضا زبائن يطلبوها بالاسم من خارج بورسعيد".

شوي الأسماك ببورسعيد، فيتو

عشق المهنة

وعن حب "عم أيوب" لمهنة شوي السمك قال " أنا أحترم جدا مهنتي كفران لدى فرن بلدي لشوي السمك بورسعيد، فهذه المهنة قد نشأت عليها ونشأت على حبها وتقديرها واحترامها، وهي مصدر رزقي الذي أحمد الله عليه، كما انها مهنه عريقه مرتبطة بتاريخ محافظه بورسعيد الباسلة، فافران شوي السمك البلدي بذلك الشكل لا توجد إلا في بورسعيد وظهرت مع أوائل سنوات نشأتها.



واختتم " عم أيوب " حديثه موجها دعوة لجميع المواطنين من خارج بورسعيد لزيارة المحافظة الباسلة والاستمتاع بزيارة الأماكن الترفيهية بها وتناول أجمل وجبات الأسماك والمأكولات البحرية في سوق السوق ببورسعيد وطهوها وتسويتها في الأفران البلدي أمام المواطنين.