الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

ضبط 66 قطعة سلاح ناري و19 قضية مخدرات في 3 محافظات

سلاح نارى،فيتو
سلاح نارى،فيتو

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان –دمياط)  حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمديرية أمن أسيوط  عن ضبط 66  قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (14 بندقية آلية – 21 بندقية خرطوش- 3 طبنجات–28 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (61 متهما لــ 38 منهم معلومات جنائية")
 

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وضبط 9 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرةالمتنوعة) بحوزة (9 متهمين لـ "7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (480) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان 
ضبط 4  قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات– كمية من مخدرى"الهيروين- الشابو") بحوزة 4 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية" وضبط  قطعة سلاح نارى عبارة عن(فرد محلى وطلقة) بحوزة متهم وتنفيذ 625 حكما قضائيا متنوعا.
 

مديرية أمن دمياط
 وضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين–5 فرد محلى –عدد من الطلقاتمن ذات العيار) بحوزة (8 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 

 

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قطاع الأمن العام مديرية أمن اسيوط مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط الأسلحة النارية

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