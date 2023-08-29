تحرك سريع من مانشستر يونايتد لإنجاز صفقة نجم توتنهام

يرغب نادي مانشستر يونايتد في مواصلة تدعيم صفوفه، في الساعات الأخيرة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فقد أجرى مانشستر يونايتد اتصالا مع الدنماركي الدولي بيير إيميل هويبرج، بشأن ضمه من صفوف توتنهام هوتسبير.

ويتبقى عامان في عقد الدولي الدنماركي رفقة توتنهام، ومن المتوقع أن يسمح السبيرز له بالرحيل، حال تلقى عرضا مناسبا.

وكان هويبرج قريبا من الانتقال لفريق أتلتيكو مدريد في وقت سابق من سوق الانتقالات الجارية.

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وشارك هويبرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مرتين فقط كبديل رفقة توتنهام هذا الموسم، وسبق أن عمل مع إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عندما أشرف الهولندي على تدريب فريق بايرن ميونخ الرديف في 2013.

كما سبق وأن حاول تين هاج ضم هويبرج لصفوف أياكس، قبل أن يفضل الدنماركي الانتقال من ساوثهامبتون إلى توتنهام في 2020.

مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب برينتفورد

استفسر مانشستر يونايتد عن إمكانية ضم لاعب برينتفورد؛ حيث يتطلع إلى جلب ظهير أيسر جديد قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات، الجمعة المقبل.

ويبحث مانشستر يونايتد في السوق عن ظهير أيسر، بعد تعرض لوك شاو لإصابة عضلية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن يونايتد استفسر عن وضع ريكو هنري، لاعب برينتفورد ومدى توفره في السوق الحالية.

وقدم هنري (26 عاما) أداءً ثابتًا ومثيرًا للإعجاب مع برينتفورد، منذ انضمامه ليه من والسول في 2016.

وغاب هنري عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وشارك أساسيًا في جميع لقاءات برينتفورد الثلاث حتى الآن هذا الموسم.

ولن يكون استغناء برينتفورد عن هنري سهلا في وقت متأخر من فترة الانتقالات، لكن "ديلي ميل" تزعم أن النادي ربما يكون أكثر انفتاحًا على رحيله في نهاية الموسم.

ومن المتوقع أيضا أن شراء خدمات اللاعب لن يتم بسعر زهيد، حيث يمتد عقده مع برينتفورد حتى العام 2026.