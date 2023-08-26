فرنانديز: اللعب لـ مانشستر يونايتد يعني الكثير وحققنا الفوز على نوتنجهام بالروح

علق برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، على الانتصار الذي حققه فريقه على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة (3-2)، بعدما كان متأخرا (2-0)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من البريميرليج.

فيرنانديز يتحدث عن الفوز على نوتنجهام

وقال فيرنانديز في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع "بي بي سي": "لم نحظ ببداية مثالية، لكن حافظنا على تحكمنا في الأمور وبدأنا القيام بالأشياء الصحيحة، دافعوا بصورة مثالية بعدد كبير من اللاعبين، وكان من الصعب اختراقهم، لكن خرجنا بالنتيجة وهذا هو الشيء الأهم".

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وأضاف: "كنت أعرف بأن لدينا الوقت لتغيير الوضع، حافظنا على الهدوء وبدأنا في الاحتفاظ بالكرة في الخلف واكتساب الثقة، وبعد ذلك سارت المباراة في صالحنا، خلقنا العديد من الفرص للتسديد في الشوط الأول، بشكل عام المستوى كان جيدا بعيدا عن الدقائق الأولى".

وأتم: "نعرف ما يعنيه أن تكون لاعبا لمانشستر يونايتد، نعرف المتطلبات العديدة لهذا القميص ونحن مستعدون لذلك، الفريق أظهر الروح والشغف والرغبة، يجب علينا الحذر من عدم استقبال الأهداف مبكرا".

بيان نادي مانشستر يونايتد

وكتب مانشستر يونايتد في بيان: "أنهى مانشستر يونايتد تحقيقه الداخلي في الادعاءات الموجهة ضد ماسون جرينوود".

وأضاف: "بدأت عمليتنا في فبراير 2023، بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى غرينوود، طوال الوقت أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق ومنظور الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمة، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والسياق، وقد تطلب ذلك منا المضي قدمًا بحساسية ورعاية للحصول على أدلة ليست في المجال العام، بما في ذلك من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

وتابع: "بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة وأن جرينوود لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بارتكابها في الأصل".

وأكمل: "ومع ذلك، وكما يقر جرينوود علنًا اليوم، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

وأتم البيان: "يدرك جميع المعنيين، بما في ذلك جرينوود، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد".

وختم: "لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع جرينوود لتحقيق هذه النتيجة".

وتم إيقاف جرينوود مع حصوله على أجر كامل، نحو 75000 جنيه إسترليني في الأسبوع، منذ اعتقاله في يناير 2022.

ووجهت إليه، في أكتوبر الماضي، تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وحددت المحاكمة في نوفمبر المقبل.

لكن الإدعاء سحب القضية في فبراير.