نجم مانشستر يونايتد يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي

واصل البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، تألقه رفقة الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم قياسي جديد لبرونو

وصنع فيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد الذي سجله كاسيميرو، ثم سجل برونو هدف الفوز للشياطين الحمر من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فيرنانديز صاحب ال28 عاما حقق رقما فريدا مع مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست.

وأوضحت: منذ ظهوره في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2020، لا يوجد لاعب سجل وصنع تمريرات حاسمة في مباريات مختلفة بالبطولة بنفس العدد الذي قام به فرنانديز في 12 مواجهة.

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وقلب اليونايتد تأخره بهدفين إلى فوز (3-2) على نوتنجهام فورست، مساء السبت على ملعب أولد ترافورد، بالجولة الثالثة من البريميرليج.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

بيان نادي مانشستر يونايتد

وكتب مانشستر يونايتد في بيان: "أنهى مانشستر يونايتد تحقيقه الداخلي في الادعاءات الموجهة ضد ماسون جرينوود".

وأضاف: "بدأت عمليتنا في فبراير 2023، بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى غرينوود، طوال الوقت أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق ومنظور الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمة، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والسياق، وقد تطلب ذلك منا المضي قدمًا بحساسية ورعاية للحصول على أدلة ليست في المجال العام، بما في ذلك من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

وتابع: "بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة وأن جرينوود لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بارتكابها في الأصل".

وأكمل: "ومع ذلك، وكما يقر جرينوود علنًا اليوم، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

وأتم البيان: "يدرك جميع المعنيين، بما في ذلك جرينوود، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد".

وختم: "لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع جرينوود لتحقيق هذه النتيجة".

وتم إيقاف جرينوود مع حصوله على أجر كامل، نحو 75000 جنيه إسترليني في الأسبوع، منذ اعتقاله في يناير 2022.

ووجهت إليه، في أكتوبر الماضي، تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وحددت المحاكمة في نوفمبر المقبل.

لكن الإدعاء سحب القضية في فبراير.