محافظ الأقصر: استمرار الحركة الملاحية بمجرى النيل بعد غرق فندئق عائم (صور)
كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تفاصيل غرق فندق عائم على كورنيش النيل موضحا بأنه تم انتشال جثمان ضحيتين ونقلهما للمشرحة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح أنه تم التواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، والحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية وجاري تمشيط المنطقة عن طريق الإنقاذ النهري، وجاري إخطار الجهات المختصة والنيابة العامة.
غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة
وقال محافظ الاقصر إن الواقعة بدأت بتلقى غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتى تجرى بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.
وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع، وتبين أن الفندق العائم لايعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصتها الملاحية سارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.