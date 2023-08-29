محافظ الأقصر: استمرار الحركة الملاحية بمجرى النيل بعد غرق فندئق عائم (صور)

كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تفاصيل غرق فندق عائم على كورنيش النيل موضحا بأنه تم انتشال جثمان ضحيتين ونقلهما للمشرحة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح أنه تم التواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، والحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية وجاري تمشيط المنطقة عن طريق الإنقاذ النهري، وجاري إخطار الجهات المختصة والنيابة العامة.

غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة

وقال محافظ الاقصر إن الواقعة بدأت بتلقى غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتى تجرى بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.

غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة

غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة

غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة

غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع، وتبين أن الفندق العائم لايعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصتها الملاحية سارية.

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غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة

غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة

غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة