الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

لعنة الفراعنة، مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في منشأة ناصر

صرع عامل اثناء التنقيب
صرع عامل اثناء التنقيب عن الآثار فى منشأة ناصر، فيتو

لقى عامل مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار داخل شقة فى منشأة ناصر فيما ألقى القبض على سيدة ونجلها اشتركا فى أعمال الحفر والبحث عن الآثار مع المتوفى.

ضبط سيدة ونجلها للتنقيب عن الآثاربأحد العقارات 
 
ضبط سيدة ونجلها للتنقيب عن الآثاربأحد العقارات 
 

ضبط سيدة ونجلها للتنقيب عن الآثار بأحد العقارات 
 

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمةبدائرةالقسم)بغياب نجلها عامل- مقيمب ذات العنوان،عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام. 


وبالفحص تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالإشتراك مع (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – ونجلها - مقيمان بدائرة القسم)وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضى ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة إختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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