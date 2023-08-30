صيانة السيارات، تعرف على خطوات فحص الإطارات لتجنب الثقوب المفاجئة

تتعرض إطارات السيارات إلى العديد من الأعطال المفاجئة على الطرق العامة نتيجة لوجود ثقب الإطار البطيء المفاجيء وتسرب الهواء تدريجيًا من الإطار على مدار فترة زمنية طويلة.

ونرصد في التقرير التالي إرشادات لصيانة إطارات السيارات لتجنب من حدوث ثقب البطئ المفاجئ وهي كالتالي:-



قياس ضغط هواء السيارة



الحفاظ على فيس ضغط الهواء باستمرار لتجنب من تلف الإطارات.



تسرب كامل الهواء بسبب ثقب الإطار البطيء



تتسبب الأجسام الأكبر حجمًا في حدوث تسطح فوري أو انفجار الإطار.

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ثقب الإطار وضرورة الاستبدال



في حالة تلف الصمام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بطء تسرب الهواء. ويمكن أن تؤدي الصيانة الغير جيدة خاصة مايتعلق الإطارات وسلامتها إلى تشقق الاطار أو انتفاخه أو تلفه التام.

يمكن أن يؤدي أي من هذه الأمور إلى فقدان الهواء في الإطار ويؤثر على سلامته الهيكلية. إذا حدث هذا، فسوف تحتاج إلى استبدال الإطار.

ما أعراض ثقب الإطار البطيء

1 – أسهل طريقة لمراقبة الإطارات المفرغة من الهواء هي فحص ضغط الإطارات بانتظام. يمكن القيام بذلك في المنزل باستخدام جهاز خاص أو في محطة الوقود المحلية لديك.

2 – إذا لاحظت تآكلًا غير متساوٍ للإطارات، فقد يشير ذلك إلى ثقب بطيء.



3 – اصطحب سيارتك إلى ورشة متخصصة موثوق بها وابحث عن المشكلة وهل يستلزم الأمر تغيير الاطار أم صيانته.



4 – إذا واصلت القيادة بإطارات غير منفوخة بشكل جيد، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر لسيارتك وتعريض سلامتك على الطريق للخطر.

كم من الوقت يستغرق ثقب بطيء لتفريغ كامل الهواء



نظرًا لوجود العديد من أسباب ومظاهر الثقب البطيء، والتي يمكن أن يعاني منها الاطار، فلا توجد طريقة لتحديد وقت أو مدة لتسرب كامل الهواء. قد يستغرق ذلك ساعات أو أيامًا أو حتى ما يصل إلى أسبوع.

ومع ذلك، فمن المهم الذهاب لفنى إطارات لتدارك الأمر مبكرا وفي أقرب وقت ممكن.



تركيب العجلات

يجب أن يتم ذلك بواسطة ميكانيكي أو “فني إطارات” متخصص. قد يكون بمقدورهم إجراء إصلاح مؤقت للإطار طالما لم يكن هناك ضرر جسيم. إذا كان قطر الثقب أقل من 1/4 بوصة (6 ملم)، فهناك فرصة لإنقاذه.، أما اذا زاد الثقب عن ذلك فمن الأفضل جدا تغيير الاطار وإذا كان هناك ثقب في أي مكان على الجدار الجانبي، فلا يمكن إصلاح الإطار على الإطلاق.