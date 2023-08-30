الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

صيانة السيارات، تعرف على خطوات فحص الإطارات لتجنب الثقوب المفاجئة

إطارات السيارات،فيتو
إطارات السيارات،فيتو

تتعرض إطارات السيارات إلى العديد من الأعطال المفاجئة على الطرق العامة نتيجة لوجود ثقب الإطار البطيء المفاجيء وتسرب الهواء تدريجيًا من الإطار على مدار فترة زمنية طويلة. 

ونرصد في التقرير التالي إرشادات لصيانة إطارات السيارات لتجنب من حدوث ثقب البطئ المفاجئ وهي كالتالي:-


قياس ضغط هواء السيارة
 

الحفاظ على فيس ضغط الهواء باستمرار لتجنب من تلف  الإطارات.


تسرب كامل الهواء بسبب ثقب الإطار البطيء
 

 تتسبب الأجسام الأكبر حجمًا في حدوث تسطح فوري أو انفجار الإطار.

Advertisements


ثقب الإطار وضرورة الاستبدال
 

في حالة تلف الصمام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بطء تسرب الهواء. ويمكن أن تؤدي الصيانة الغير جيدة خاصة مايتعلق الإطارات وسلامتها إلى تشقق الاطار أو انتفاخه أو تلفه التام. 

 

يمكن أن يؤدي أي من هذه الأمور إلى فقدان الهواء في الإطار ويؤثر على سلامته الهيكلية. إذا حدث هذا، فسوف تحتاج إلى استبدال الإطار.

 

ما أعراض ثقب الإطار البطيء
 1 – أسهل طريقة لمراقبة الإطارات المفرغة من الهواء هي فحص ضغط الإطارات بانتظام. يمكن القيام بذلك في المنزل باستخدام جهاز خاص أو في محطة الوقود المحلية لديك.

 

2 – إذا لاحظت تآكلًا غير متساوٍ للإطارات، فقد يشير ذلك إلى ثقب بطيء.
 

3 – اصطحب سيارتك إلى ورشة متخصصة موثوق بها وابحث عن المشكلة وهل يستلزم الأمر تغيير الاطار أم صيانته.
 

4 – إذا واصلت القيادة بإطارات غير منفوخة بشكل جيد، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر لسيارتك وتعريض سلامتك على الطريق للخطر.

كم من الوقت يستغرق ثقب بطيء لتفريغ كامل الهواء
 

نظرًا لوجود العديد من أسباب ومظاهر الثقب البطيء، والتي يمكن أن يعاني منها الاطار، فلا توجد طريقة لتحديد وقت أو مدة لتسرب كامل الهواء. قد يستغرق ذلك ساعات أو أيامًا أو حتى ما يصل إلى أسبوع.
ومع ذلك، فمن المهم الذهاب لفنى إطارات لتدارك الأمر مبكرا وفي أقرب وقت ممكن.


تركيب العجلات
  يجب أن يتم ذلك بواسطة ميكانيكي أو “فني إطارات” متخصص. قد يكون بمقدورهم إجراء إصلاح مؤقت للإطار طالما لم يكن هناك ضرر جسيم. إذا كان قطر الثقب أقل من 1/4 بوصة (6 ملم)، فهناك فرصة لإنقاذه.، أما اذا زاد الثقب عن ذلك فمن الأفضل جدا تغيير الاطار وإذا كان هناك ثقب في أي مكان على الجدار الجانبي، فلا يمكن إصلاح الإطار على الإطلاق.

للمرة الثانية على التوالي زيادة أسعار سيارات جلوري 330S موديل 2022

أسباب وراء التوقف المفاجئ لدوران محرك السيارات وطرق صيانته (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

محطة الوقود ضغط الهواء تسرب الهواء المطاط السيارة السائق

مواد متعلقة

مواصفات إطارات بيريللي P Zero Trofeo RS

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

علياء بسيوني تثير الجدل على السوشيال ميديا، والنشطاء: فيه حد يتجوز أحمد سعد

أول تحرك رسمي من نقابة القرّاء ضد "ملحن القرآن"

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

الكهرباء تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات مسبقة الدفع

أخبار مصر: انقلاب عسكري بالجابون، مصري يعوض غياب صلاح بجائزة الافضل، موت مفاجئ يدمي ملك الأردن، انفراج أزمة سوزا مع الأهلي

أقوال صادمة لزوج المتهمة بالخيانة الزوجية في شقة بـ 15 مايو

مصرع وإصابة 21 شخصا بحادث تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن مرض الملتحمة الربيعي للعين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

5 أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية