ضبط هارب من تنفيذ 74 حكما قضائيا بإجمالى 77 سنة سجن
ألقت مباحث القليوبية القبض على أحد الأشخاص هارب من تنفيذ 74 حكما قضائيا بإجمالى 77 سنة سجن وكفالات مالية وتم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد قيام قوة أمنية أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص هارب من عدة أحكام.
وبالكشف عليه جنائيا تبين أنه هارب من تنفيذ 74 حكما بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية وتم التحفظ على المتهم لحين العرض على النيابة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.
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