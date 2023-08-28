أمن المنوفية يتوصل لهوية السيدة الغارقة بترعة الباجورية
عثر أهالى بى العرب بمركز الباجور فى محافظة المنوفية، على جثة سيدة بترعة الباجورية المارة بمنطقة عوض حسن، ترتدى كامل ملابسها وبعض المشغولات الذهبية، وتم إبلاغ مركز شرطة الباجور لاتخاذ اللازم قانونًا.
وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بعثور الأهالى على جثة سيدة مسنة بترعة الباجورية، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرة بالجثة، ولا توجد شبهة جنائية.
وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى ل.د 77 سنة، مقيمة بقرية بى العرب التابعة لدائرة مركز الباجور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
كانوا رايحين يقابلوا المحافظ، إصابة 12 في انقلاب سيارة بالمنوفية
وكان أصيب 12 شخصًا بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة على طريق المشروع بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفى الباجور لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.
وأكد مصدر أن ركاب السيارة كانوا متوجهين لمبنى ديوان عام محافظة المنوفية للقاء المحافظ، لكن الحادث أحال حدوث ذلك.
تلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور، يُفيد بانقلاب سيارة على طريق المشروع بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة ما بين كسور وسحجات وكدمات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت في النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.