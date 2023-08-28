أمن المنافذ يحرر 51 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة ضبط 51 قضية متنوعة في مجال التهرب الجمركي والنقد الأجنبي ومواد مخدرة والهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات و2415 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 330 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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جدير بالذكر بأن قطاع أمن المنافذ يضطلع بتنفيذ العديد من المهام الشرطية والتى أبرزها:

1- توسيع مفهوم التخطيط الأمني للمنشآت الواقعة بجانبى القناة بما يجابه أى إحتمالات طارئة أو أعمال تخريبية وكفيلًا بتحقيق المواجهة الفعالة والناجزة بوضع تصورات سابقة مدروسة تراعي كل الإحتمالات وسيناريوهات التعامل معها.

2- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للوزارة فى مجال تأمين الموانئ المصرية بأنواعها.

3- مراقبة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة نتائجها واقتراح ما يتعين له من تعديلات عليها.

4- مراقبة قيام أجهزة القطاع المختلفة بواجبها والتأكد من إشرافها على كافة الأجهزة التابعة.

5-وضع ضوابط أمن النقل بالموانئ ( الجوية – البرية – البحرية – النهرية ) لبعض الاعتبارات الهامة التي يتم تنفيذها فى ضوء صدور المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ودخولها حيز التنفيذ الإجباري بجميع الموانئ واتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية مع سلطات النقل البحري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

مهام قطاع أمن المنافذ

تأمين الركاب والأمتعة والبضائع الصادرة والواردة

تأمين الأسوار ومناطق الاقتراب والمنشآت والأهداف الحيوية

تأمين وسائل الانتقال المختلفة

التأمين ضد أخطار المفرقعات والشراك الخداعية

إصدار تصاريح دخول الموانئ والمراقبة الأمنية للعاملين بها والمترددين عليها

تلقى البلاغات الهامة من الهيئات والأفراد والرد عليها

التأمين في حالات الطوارئ والأزمات ومواجهة أي حالات للخروج على الشرعية