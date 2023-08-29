الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط صاحب شركة استولى على أرصدة المواطنين فى البنوك بزعم تقديم خدمات سياحية

ضبط صاحب شركة استولى
ضبط صاحب شركة استولى على ارصدة المواطنين فى البنوك،فيتو

تمكنت مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قطاع الامن العام ، من ضبط صاحب شركة وهمية  بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال  على ‏المواطنين والاستيلاء  على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة فى الدقى.

 

ضبط صاحب شركة استولى على ارصدة المواطنين فى البنوك بزعم تقديم خدمات سياحية 

 استولى على أرصدة المواطنين فى البنوك بزعم تقديم خدمات سياحية 

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة) بممارسةنشاطإجرامى تخصص فى النصب والاحتيال  على ‏المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة ‏خدمات سياحية(بدون ترخيص) ‏كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإنشاء موقع إلكترونى ‏بإسم الشركة على شبكة الإنترنت والترويج خلاله لتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة، وقيامه بتكليف العاملين بشركته بالتواصل مع المواطنين ‏لعرض الخدمات المزعومة لشركته وطلب ‏بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام ‏الخدمة المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله تلك البيانات فى ‏سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم ‏والاستيلاء عليها عقب ذلك.‏

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهوبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – جهاز حاسب آلى لاب توب - تابلت - عدد من عقود شراء وحدات سكنية بإسمه "وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين وجود العديد من الأدلة التى تؤكد نشاطه الإجرامى")..كما أمكن التوصل إلى قيام المذكور بالإستيلاء علىمبلغ مالى عملات أجنبية من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") وبمواجهته أقر ‏بنشاطه الإجرامى  و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

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