الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين فى المنوفية

ضبط مخدر الحشيش،ڤيتو
ضبط مخدر الحشيش،ڤيتو

 تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية  من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500كيلو جرام –كمية من مخدرى "الهيروين – الأيس" – بندقية خرطوش – طلقات من ذات العيار –ميزان حساس - مبلغ مالى).

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالمنوفية بقصد الإتجار
 

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و بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى  و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.. فقد

 

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