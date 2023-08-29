ضوابط تخفيض الضرائب الجمركية على المعدات والسيارات

ينص قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية على تخفيض الضرائب الجمركية إلى نحو 5 % من قيمة ما يستورد من معدات والآلات وسيارات وأجهزة، بشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة، والسيارات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي.

آلات تنخفض عليها رسوم الضرائب الجمركية

وما يسمح بتخفيض رسوم الضرائب الجمركية فيه الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الانتاج واجزاءها التى يقتضيها النشاط مما يلزم لإنشاء المشروعات او التوسع فيها وفقا لاحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وكذا المشروعات التى يتم انشأها او التوسع فيها فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الصحراوية، والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981 ومشروعات الإسكان الشعبى التى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد اخذ رأى الوزير المختص.

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سيارات الاستعمالات الخاصة بالبناء

وأيضا الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء من غير سيارات الركوب اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها والتى يتم تنفيذها طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الاحكام الخاصة بالتعمير.

والآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشات الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973.

وسيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة.

يذكر أن قانون الجمارك يتيح التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، حيث تنص المادة رقم 63، من القانون على أنه يجوز لصاحب التظلم تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.

عن الجمارك

الجمارك هي مصلحة ذات طابع اقتصادي وأمني مكلفة بمراقبة المبادلات التجارية على الحدود وجباية الضرائب على الواردات.

تباشر الجمارك دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي، من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي والتصدي لعمليات التهريب، في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتكلف أيضا بالسهر على حماية البلاد من نقل المواد الممنوعة والضارة وبمراقبة عبور السلع والأفراد.