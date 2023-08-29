رائحة دخان، هبوط اضطرارى لطائرة سعودية

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن طائرة تابعة لطيران "سيشل"، يوم الإثنين، هبطت اضطراريا في السعودية بسبب وجود رائحة دخان في كبينة القيادة.

نداء استغاثة من طائرة

ونشر الحساب الرسمي للمطار على موقع "إكس"، (تويتر سابقا)، بيانا جاء فيه: "ينوه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتلقي برج المراقبة لنداء استغاثة من طائرة تابعة لطيران سيشل برحلتها رقم(SEY022) للقيام بهبوط اضطراري، بسبب وجود رائحة دخان في كبينة قيادة الطائرة وذلك في تمام الساعة 20:12 من يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023".

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إعلان حالة الطوارئ

وأضاف حساب المطار في البيان: "حيث تم إعلان حالة الطوارئ رقم (2) والتأهب لتقديم المساعدة الطارئة وتفعيل غرفة إدارة الحالة التشغيلية الطارئة بالمطار، وهبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي".

تأمين طائرة بديلة

وتابع البيان: "يعمل الناقل الجوي (طيران سيشل) على تأمين طائرة بديلة، هذا وقد تمت خدمة طاقم الطائرة وعددهم (6) أفراد ونقلهم للفندق، كما تم إيواء عدد (128) راكبا و(3) أطفال في فندق المطار بالصالة رقم1".

