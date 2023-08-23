بعد تحطم طائرة تقله،هبوط طائرة ثانية يملكها قائد فاجنر في موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم بهبوط الطائرة الثانية التي يملكها زعيم مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين، في مطار موسكو

شكوك حول مصرع زعيم فاغنر

جاء ذلك بعد بيان شركة فاجنر على قناتها الخاصة بموقع تليجرام، أكدت فيه مقتل قائدها يفغيني بريغوجين، ووجهت اتهامات للجيش الروسي بالتورط فى قصف طائرته.

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وعقب إثارة الشكوك حول مكان تواجد زعيم فاغنر خاصة انه أعلن الأثنين الماضي، تواجده في دولة إفريقية، كشفت وسائل إعلام محلية، ان يفغيني بريغوجين وصل اليوم إلى روسيا قادما من دولة إفريقية

تحطم طائرة زعيم مجموعة فاغنر

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فى روسيا، مقطع فيديو يرصد تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاجنر من موسكو إلى سان بطرسبورج، بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.

وتحطمت طائرة قائد فاجنر، الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع ركابها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

من هو قائد فاجنر يفجيني بريجوجين؟



يفجيني بريجوجين هو رجل أعمال روسي يترأس مجموعة فاجنر العسكرية ويشتهر بلقب طباخ بوتين.



ولد قائد مجموعة فاجنر العسكرية في 1 يونيو 1961 في لينينجراد ب‍روسيا.

ازدهرت أعمال مؤسس مجموعة فاجنر، في مجال الإطعام وتوسعت بعد إبرام عقود مع جهات رسمية مثل المدارس ورياض الأطفال وفي النهاية مع الجيش الروسي.

وصلت قيمة التعاقدات بين يفجيني بريجوجين مع الدولة لأكثر من 3 مليارات دولار، وفقًا لتحقيق أجرته سابقًا، مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني.





قائد فاجنر يفجيني بريجوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين



تعود علاقة قائد فاجنر، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما كان الرئيس يعمل وقتها في مكتب عمدة سانت بطرسبرج، وكان يتردد حينها على مطعم بريجوزين الذي كان يحظى بشعبية بين المسؤولين المحليين، ولقب بعدها بـ"طباخ بوتين".

كانت مطاعم وشركات المأكولات التابعة لقائد فاجنر تستضيف شخصيات اجنبية رفيعة المستوى.



ويسيطر بريجوجين على شبكة من الشركات ويواجه عقوبات اقتصادية واتهامات جنائية في واشنطن.



علاقات قائد فاجنر، تطورت في عالم السياسة أيضا، وفي عام 2010 ربطت تحقيقات صحفية الرجل بوحدة معلومات مضللة تعرف باسم "مصنع الترول" مقرها مدينة سانت بطرسبرج، وذكرت التقارير أن مصنع الترول مكلف بإعداد مادة صحفية ونشرها عبر مواقع الإنترنت بهدف تشويه سمعة المعارضة الروسية وتلميع صورة الرئيس من جهة أخرى.



وحسب تحقيق أجراه لاحقًا المستشار الأمريكي الخاص روبرت مولر، في عام 2016 كان مصنع الترول جزءًا من محاولة روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، ورغم نفى قائد فاجنر، تلك الاتهامات، لكنه أقر بها لاحقا مؤكدا: "تدخلنا في الانتخابات الأمريكية ومستمرون بذلك، وسنواصل التدخل، سنقوم بذلك بعناية ودقة ومهارة وبطريقتنا الخاصة ونعرف كيف نقوم بذلك، سنزيل الكلى والكبد في آن واحد".



ويعتبر عام 2014 هو موعد تأسيس مجموعة فاجنر تحت قيادة يفجيني بريجوجين، وتم تكليفها في نفس العام بأولى مهامها علنا في شبه جزيرة القرم، وساعدت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا على السيطرة على القرم حينذاك.

