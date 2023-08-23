هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

تمكنت محطة "تشاندريان - 3" الهندية الساعة 15.30 بتوقيت موسكو اليوم الأربعاء من تحقيق هبوط ناجح على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي.

مودي يتابع هبوط المحطة القمرية الهندية

وبدوره، كان رئيس الوزراء الهندي مودي يتتبع شخصيا عملية هبوط المحطة القمرية الهندية من جنوب إفريقيا بالبث الحي.. وقد أوصلت المركبة روفرا قمرا سيعمل على سطح القمر.

يشار إلى أن الغاية من بعثة "تشاندريان - 3" القمرية الهندية هي البحث عن موارد الماء في الصخور القمرية وإجراء تجارب علمية أخرى.

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