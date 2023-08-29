الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

استمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمراكز المنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة بالمنيا، فيتو

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

 

50 شجرة مثمرة

من جانبه، تابع اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز المنيا، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم زراعة 50 شجرة مثمرة بطرق وشوارع حي غرب بطريق مصر أسوان الزراعي، كما تم ري الأشجار المزروعة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

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مركز مطاي بالمنيا 

وفي مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز إنه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بـ “طريق مصر أسوان الزراعي"، بالإضافة إلى زراعة (237) شتلة لأشجار مثمرة وزينة بالطريق الدائري في زمام حي شمال المدينة.
 

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