الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يشهد ختام النسخة الـ30 من دورى القليوبية لكرة القدم

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الدوري، فيتو

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ولفيف من القيادات التنفيذية ونواب المحافظة، فعاليات المباراة النهائية للنسخة الثلاثين من دوري القليوبية لكرة القدم  لمراكز شباب القري، والتى أقيمت اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس الجاري بين مركز شباب نامول ومركز شباب المنيرة  على ملاعب نادي سيتى كلوب بنها، تزامنا مع احتفالات القليوبية بالعيد القومى للمحافظة، والتى أسفرت عن فوز مركز شباب المنيرة  بالمركز الأول وكأس البطولة.

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وفى كلمته رحب الصبروط بالحضور موجها التهنئة والتحية لقيادات وشعب القليوبية تحت رئاسة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وأشار الصبروط  إلى أن فكرة الدورى  تم إطلاقها سابقا تحت مسمى كأس محافظ القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى وبدأت منذ عام ١٩٩٢، كبديل لاشتراك مراكز الشباب فى انشطة اتحاد كرة القدم وترشيد الإنفاق حتى تتمكن المراكز من أداء رسالتها لخدمة النشء والشباب.

وأضاف الصبروط إلى أن الدورى يهدف الى  اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم،  وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل، مؤكدا أن مراكز الشباب والاندية بجميع أنحاء الجمهورية  تشهد طفرة غير مسبوقة من الناحية الإنشائية وايضا على مستوى   الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للنشء والشباب من خلال تطبيق استراتيجية الوزارة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري وصقل مهاراته وتنميتها فى كافة المجالات.

أسفرت نتائج الدورى عن فوز مركز شباب المنيرة  بالمركز الأول وكأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ 15 ألف جنيه، وحقق مركز شباب نامول  المركز الثانى والميدالية الفضية ومبلغ 10 آلاف جنيها،بينما حصل مركز شباب كفر الدير على المركز الثالث والميداليات البرونزية ومبلغ 6 آلاف جنيها، وحقق مركز شباب قلما  المركز الرابع ومبلغ 4 آلاف جنيها، وتجدر الإشارة إلى أن الدورى يبدأ  بالمرحلة التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دورى من دور واحد ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية والتى  تقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري.

وتأتى النسخة الثلاثون من دورى القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وجاء ذلك بحضور  النائب اسامه فتحي عبد الرحمن  ومحمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها والدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، محمد عزازى مدير ادارة الرياضة بالمديرية ومديري إدارات الشباب الفرعية على مستوى المحافظة.

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الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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