الجمعة 11 أغسطس 2023
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منوعات

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث،
الملك تشارلز الثالث، فيتو

أعلنت بريطانيا سك عملة جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه على عرش المملكة المتحدة.

سك عملة جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

ولفتت صحيفة الإندبندت البريطانية أن دار سك العملة أعلنت عزمها عن طرح عملة جديدة من فئة 50 بنسا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث.
وذكرت الصحيفة، أنه "سيتم توزيع 5 ملايين قطعة نقدية من هذه الفئة، على مكاتب البريد وفروع البنوك، وستدخل التداول اعتبارًا من اليوم".

وأوردت أن "هذه لحظة خاصة للأمة، حيث ستتاح الفرصة لأفراد الجمهور للعثور على توثيق جديد للتاريخ بين أيديهم".

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وتوقعت الصحيفة، أن "تكون هذه العملات، مطلوبة للغاية بين جامعي العملات المعدنية وأفراد الجمهور الحريصين على امتلاك قطعة من  التاريخ البريطاني".

ولفتت إلى أن دار سك العملة الملكية والعملات المعدنية، بدأت سك العملات لكل ملك بريطاني منذ "ألفريد العظيم".

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