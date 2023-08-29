الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ7 قرى بالخانكة

عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فيتو

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لـ7  قرى لمركز ومدينة الخانكة وهم قرى مركز سرياقوس والجبل الأصفر وعرب العليقات وعرب العيايدة والمنية والقلج و23 يوليو، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده من خلال أحد المكاتب الاستشارية، حيث تم الإعداد من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إطار البروتوكول المبرم بينها وبين وزارة التنمية المحلية، وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذى من  محافظ القليوبية. 

Advertisements

محافظ القليوبية يشهد ختام النسخة الـ30 من دورى القليوبية لكرة القدم

رياضة القليوبية تنظم ختام دوري مراكز شباب القرى لكرة القدم


حيث أكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة، للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها. 
وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة للتخطيط العمراني محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يشهد ختام النسخة الـ30 من دورى القليوبية لكرة القدم

القبض على طالب أصاب طفلا بطلق ناري أثناء حفل زفاف في القليوبية

محافظ القليوبية يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الـ 155

أول تعليق من رياضة القليوبية على فيديو راقصة حفل تكريم أوائل الثانوية بمركز شباب

الأكثر قراءة

أزمة الزمالك تتصاعد، وعماد البناني يثير الغضب والجماهير تصفه بالرجل الغامض

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

نتيجة تقليل الاغتراب 2023، رابط مباشر للحصول على النتيجة

نهاية العالم تقترب، تحذير خطير من مجلس الأمن الروسي

أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

أثار رحيلها حالة من الحزن، من هي الناقدة الشابة رنا أبو العلا

مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول ملف المهاجم الأجنبي بفرمان كولر

الرئيس السيسي يستقبل البرهان بمطار العلمين

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة شدة الإعصار فرانكلين ويصل للفئة الرابعة في أمريكا

لحظة تحطم مروحية فوق منزل بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي

ثبات سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح اليوم

المزيد

انفوجراف

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول مجموعة البريكس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

تفسير حلم النار في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث وحج بيت الله

المزيد
الجريدة الرسمية