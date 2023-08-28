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محافظات

رياضة القليوبية تنظم ختام دوري مراكز شباب القرى لكرة القدم

دوري مراكز شباب القرى
دوري مراكز شباب القرى بالقليوبية، فيتو

تقيم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الاثنين، بملاعب سيتى كلوب بمدينة بنها المباراة النهائية وختام دوري مراكز شباب القرى لكرة القدم في نسخته الثلاثين، بين مركز شباب نامول بطوخ ومركز شباب المنيرة بالقناطر الخيرية. 

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قرعة دورى القليوبية لمراكز شباب القرى

في وقت سابق، أجرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، قرعة دورى القليوبية لمراكز شباب القرى في قاعة الاجتماعات بالمديرية، فى حضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، ومحمد عزازى مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ومحمود شعبان معاون المدير العام ومدير المركز الإعلامي.

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وأشار الصبروط فى كلمته إلى أن فكرة الدورى القليوبية تم إطلاقها سابقا تحت مسمى كأس محافظ القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى، كبديل لعدم اشتراك المراكز في أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم.

 وأقيمت هذه المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

 نتيجة القرعة 

وأسفرت نتيجة القرعة عن تشكيل المجموعات، كالتالى:
المجموعة الأولى: تضم مراكز شباب المنيرة، تصفا، كفر الدير، سيرياقوس، والمجموعات الثانية تضم: مراكز شباب نامول الشرقاوية، كفر طحلة قرنفيل.

والمجموعة الثالثة تضم: مراكز شباب ميت الدريج، طحلة، قلما، كوم اشفين، والمجموعة الرابعة تضم مراكز شباب إبراهيم بك، العسايلة، عرب العيايدة، أجهور الكبرى.

بدأ الدورى بالمرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دورى من دور واحد، ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول، والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري.

الجدير بالذكر أن دورى القليوبية فى كرة القدم لمراكز شباب القرى، بدأ منذ عام ١٩٩٢، تقام لشباب محافظة القليوبية كبديل لمشاركة مراكز الشباب فى أنشطة اتحاد كرة القدم وترشيدا للإنفاق حتى تتمكن المراكز من أداء رسالتها لخدمة النشء والشباب.

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الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة الشباب والرياضة بالقليوبية وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية قرعة دورى القليوبية لمراكز شباب القرى

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