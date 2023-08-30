في ذكرى الكارثة، داعش ترتكب جريمة تاريخية ويدمر "معبد بل" في سوريا

في مثل هذا اليوم من عام 2015 –فجر تنظيم داعش الإرهابي معبد بل في مدينة تدمر التاريخية تفجيرًا جُزئيًّا، وخلف الحادث إدانة عالمية لما يمثله المعبد من قيمة تاريخية تعود للقرن الثاني الميلادي.

عن معبد بل

معبد بــل في تدمر كان يمثل الديانة البابلية وبُني المعبد عام 32م على أنقاض معبد آخر مبني بالطين، واكتمل بناؤه في القرن الثاني الميلادي.

يمثل المعبد الحضارة الهندسية السورية، ورغم رمزيته الدينية للعهود القديمة، إلا أن السلاطين المسلمين الأوائل عرفوا قيمته الحضارية لهذا جرى ترميمه في عهد السلطان صلاح الدين، كما بُني أمام المدخل حائط لتحصينه ورُممت الزوايا والجدران واستخدم كحصن في العهد الإسلامي.

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قام تنظيم الدولة الإسلامية داعش بتحطيم وتدمير جزء من المعبد في 2015 وفشل في تدميره كاملا، وبعد تحرير تدمر من التنظيم الإرهابي قام الجيش الروسي بتصوير تدمر وما عانته من دمار، وتم نشر الصور في بعض المحطات التلفزيونية والمواقع وظهرت صورا توضح الدمار في معبد بل.

عن تنظيم داعش

تنظيم مُسلَّح كان يُعرف سابقًا بـ الدولة الإسلامية في العراق والشام أو داعش وهو المُسمَّى الذي أطلقته قناة العربية اختصارًا للاسم القديم ويتبع التنظيم فكر وعقيدة جماعات سلفية جهادية وشكَّل في فترة ما شبه دولة سابقة غير معترف بها دوليًا.

تأسس التنظيم في البداية على يد أبو مصعب الزرقاوي سنة 1999 باسم جماعة التوحيد والجهاد إثر ما سُمِّيَ ببيعة الإمام ويهدف أعضاؤه -حسب زعمهم- إلى إعادة «الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة»، ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا مع انتشار محدود في مناطق دول أخرى مثل جنوب اليمن وليبيا وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان وموزمبيق والنيجر.

يوم 29 يونيو 2014 نشرت مؤسسة الاعتصام التابعة للتنظيم إصدارًا مرئيًّا بعنوان «كسر الحدود» ظهر فيه أبو محمد العدناني رفقة أبو عمر الشيشاني أعلنا فيه قيام الخلافة الإسلامية وبناءً عليه تغير اسم التنظيم من «الدولة الإسلامية في العراق والشام إلي الدولة الإسلامية مع تعيين أبو بكر البغدادي في منصب الخليفة بعد سيطرتهم على مدن عديدة في العراق وسوريا وفتحهم جزءًا من الحدود بين البلدين.

تَبع ذلك مجيء وانضمام مقاتلين من عدة بلدان حول العالم، وإعلان جماعات مسلحة مبايعة أبو بكر البغدادي ومحاولة السيطرة على المدن والقرى بدعم مالي وعسكري من التنظيم.

أعلنت الولايات المتحدة في سبتمبر 2014 تشكيل تحالف دولي مكون من 85 دولة للقضاء على التنظيم، وقد دعا التنظيم أنصاره لاستهداف رعايا دول التحالف وقد نفذ التنظيم العديد من الهجمات المسلحة وعمليات الطعن والدهس في أوروبا.

في أكتوبر 2014 سيطر تنظيم الدولة في ليبيا علي مدينة درنة شمال شرقي ليبيا والتي يقطنها 100 ألف ساكن واندلعت الاشتباكات ما بين التنظيم وحلف آخر لجماعات إسلامية، الذي نجح في طرد غالبية قواته من درنة في 15 يونيو 2015 في 13 فبراير 2016 قام التنظيم بالسيطرة على مدينة سرت الليبية بالكامل، قبل أن يستردها الجيش الليبي، وفي 29 مارس 2021 سيطر تنظيم الدولة في وسط أفريقيا على مدينة بالما الساحلية في موزمبيق، لكن استطاع الجيش الموزمبيقي استعادة المدينة.