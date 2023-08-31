10 خدمات يقدمها البنك الأهلي نت

يقدم البنك الأهلي المصري العديد من الخدمات لعملائه بما يناسب التطور السريع في التكنولوجيا الحديثة ولعل في مقدمة ذلك خدمة الأهلي نت.

ومؤخرًا أقر البنك الأهلي تعديلات فنية على العديد من الخدمات المصرفية المتطورة تسهل العملاء القيام بالعمليات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت.

خدمات البنك الأهلي نت

وتتيح خدمة البنك الأهلي نت للعملاء الكثير من العمليات المصرفية وهي كالتالي:

١_الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

Advertisements

٢_تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

٣_استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

٤_إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

٥_تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٦_تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٧_الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

٨_خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

٩_خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

١٠_طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF).

كما يقدم البنك الأهلي المصري العديد من الخدمات المصرفية لعملائه ومنها بطاقات الائتمان.

وتشتمل بطاقات الائتمان في البنك الأهلي على عدة خصائص تناسب احتياجات العملاء.

ويأتي على رأس الخدمات التي تقدمها بطاقات الائتمان من البنك الأهلي وخصائص هذه البطاقات ما يلي:



1- حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

2- التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الأمن OTP.

3- سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

4 أقل حد أدنى للسداد 5% شهريًّا من رصيد البطاقة الائتمانية.

5- إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

معاش الدولار الأمريكي

ومن جانب آخر أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة لأول مرة في مصر، منتجا جديدا للتأمين البنكي بالدولار الأمريكي للمصريين بالخارج، ضمن فعاليات أقيمت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، تم إطلاق منتج جديد للمصريين المقيمين بالخارج تحت مسمى "معاش بكرة" بالدولار الأمريكي بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وحضر الفعاليات سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وإسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة ومحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.