نصف في المئة زيادة بعائد شهادات استثمار البنك الأهلي
قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على جميع شهادات الاستثمار بأنواعها المختلفة من مجموعة أ و ب.
وشملت قيمة زيادة العائد نحو نصف في المئة على جميع شهادات الاستثمار لمدة عام وعامين و3 سنوات و10 سنوات.
كما شملت قيمة الزيادة على الشهادة فئة أ لمدة 10 سنوات لتصبح 10% بدلا من 9.50% تراكمي، كما قرر البنك رفع العائد على الشهادة «ب» ليصبح 11.50% بدلا من 11% يصرف شهريا.
وبالنسبة لـ الشهادة «ب» لمدة عامين ليصبح 12% بدلا من 11.50% ربع سنوي، كما رفع البنك العائد على الشهادة «ب» لمدة 3 سنوات إلى 14.50% بدلا من 14% ربع سنوي.
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