الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

نصف في المئة زيادة بعائد شهادات استثمار البنك الأهلي

شهادات البنك الاهلي،
شهادات البنك الاهلي، فيتو

قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على جميع شهادات الاستثمار بأنواعها المختلفة من مجموعة أ و ب.

وشملت قيمة زيادة العائد نحو نصف في المئة على جميع شهادات الاستثمار لمدة عام وعامين و3 سنوات و10 سنوات.

كما شملت قيمة الزيادة على الشهادة فئة أ لمدة 10 سنوات لتصبح 10%  بدلا من 9.50% تراكمي، كما قرر البنك رفع العائد على الشهادة «ب» ليصبح 11.50% بدلا من 11% يصرف شهريا. 

وبالنسبة لـ الشهادة «ب» لمدة عامين ليصبح 12% بدلا من 11.50% ربع سنوي، كما رفع البنك العائد على الشهادة «ب» لمدة 3 سنوات إلى 14.50% بدلا من 14% ربع سنوي.

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