مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي يطلقان أول وثيقة معاش بالدولار الأمريكي

أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي أول وثيقة معاش بالدولار الأمريكي (معاش بكره بالدولار الأمريكي) للمصريين المقيمين بالخارج، ضمن فاعليات أقيمت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية حضرها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وإسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما حضرها الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

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وثيقة "معاش بكره بالدولار الأمريكي"

ويعد إطلاق وثيقة "معاش بكره بالدولار الأمريكي" واحدا من أهم الشراكات الكبرى ما بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري، ويأتي هذا بعد التعاون المثمر لوثيقة "معاش بكره" التي تم اطلاقها في عام 2020 وقد حققت ما يقرب من 8 مليارات جنيه مصرى.

وتعد "وثيقة معاش بكره بالدولار الأمريكي" وثيقة متميزة وفريدة وتلبى كافة المتطلبات للمصريين العاملين المقيمين بالخارج في جميع دول العالم، حيث إنها تمكنهم من الادخار بالدولار الأمريكى وتأمن لهم مبلغ معاش بالدولار الامريكى عند سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة او العجز الكلي الدائم.

تأمين الأسر المصرية ضد المخاطر

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي، بأنه "من دواعي سرورنا استكمال مسيرة النجاح مع البنك الأهلي المصري، وأن إطلاق وثيقة معاش بكره بالدولار الأمريكي من أهدافها الأساسية تحقيق رؤية الشركة في تأمين الأسر المصرية ضد المخاطر ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية، وهنا تأتي هذه الوثيقة بمميزاتها المختلفة من حيث إنها وثيقة شاملة تتيح كافة الحلول الادخارية والتأمينية المناسبة للمصريين المقيمين بالخارج."

مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية

وأضاف عبد العزيز، أن وثيقة معاش بكره بالدولار الأمريكى توفر حماية تأمينية للمصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة العميل، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة وتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة، كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن استحقاق ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق وبحد أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة.

المنتج الجديد يستهدف اتاحة برنامج تأميني يوفر الحماية والادخار

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن المنتج الجديد يستهدف اتاحة برنامج تأميني يوفر الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى تأمين مبلغ تقاعدي لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم، مشيرا إلى أنه يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث سبق في فبراير 2020 طرح منتج معاش بكره بالجنيه المصري والذى لاقى قبول كبير من العملاء ببعض فروع البنك والتي بلغ عددها 250 فرع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مضيفا أنه جاري أيضا دراسة طرح مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية وفقا وحاجة العملاء تعزيزا للنجاح الذي أثمرت عنه هذه الشراكة.

وأكد عكاشة أن معاش بكرة بالدولار يعد أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحدًا من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين، حيث يسعى البنك إلى تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات العملاء، مضيفا أن البنك الأهلي المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي منتجات أو خدمات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري وتخدم خطط التنمية في مصر ورؤية مصر 2030.

الوثيقة توفر برنامج تأميني متكامل

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تثمن طرح أول وثيقة تأمين للمصريين المقيمين بالخارج لتعزيز مشاركتهم في نمو الاقتصاد القومي، حيث تعتبر وثيقة معاش بكرة بالدولار هي أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف الوثيقة الجديدة توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب ومساعدة المواطنين على تحقيق أهدافهم المالية، توفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.

وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن الوثيقة الجديدة ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، أكد الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تحرص على استمرار تطوير وإصدار التشريعات الداعمة لنمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة، وذلك لدعم تنافسية ورفع كفاءة شركات التأمين وسعيا نحو اجتذاب مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدرات صناعة التأمين لتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي.

تعظيم دور التكنولوجيا المالية

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعظيم دور التكنولوجيا المالية في تطوير وإتاحة الخدمات والمنتجات التأمينية والتي من شأنها أن تدعم تنافسية قطاع التأمين المصري وتساعد الشركات على زيادة حجم أعمالها عبر تسهيل عملية التسويق والتوزيع والوصول إلى الفئات المستهدفة.

موقع إلكتروني متكامل لتوضيح خصائص ومميزات الوثيقة

وأضاف الدكتور أحمد عبد العزيز، أنه تم تصميم ونشر موقع إلكتروني متكامل يتضمن مواد تعريفية وإعلامية لتوضيح خصائص ومميزات الوثيقة حيث انها اول وثيقة رقمية بداية من اجراءات الشراء إلى إتمام عملية الدفع، مع إمكانية احتساب الأقساط والمزايا التأمينية إلكترونيا، ويمكن لجميع المواطنين العاملين بالخارج الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عاما وبحد أقصى 59 عاما وبدون إجراء كشف طبي ويكون الحد الأدنى للقسط الوحيد 500 دولار أمريكي وبحد أقصى 10.000 دولار أمريكى للوثيقة الواحدة خلال العام.مضيفا أنه يمكن للعميل دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار أمريكي كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، وذلك دون الالتزام بموعد محدد للقسط،ويمكن تصفية الوثيقة بعد مرور سنة واحدة من تاريخ دفع القسط الوحيد، ويتم احتساب قيمة التصفية من العام الثاني من تاريخ دفع القسط، حيث يمكن استرداد نسبة 95%من أي قسط مضى على سداده عام واحد في حال تصفية الوثيقة في السنة الثانية أو الثالثة، وفي نهاية السنة الثالثة يتم استرداد كامل المبلغ لأي قسط مضى على سداده ثلاث سنوات أو أكثر.

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