الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

شروط يجب توافرها في المسجون قبل الحصول على العفو الرئاسي

العفو الرئاسي، فيتو
العفو الرئاسي، فيتو

يمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارت بـالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها المسجون قبل الحصول على العفو الرئاسي.

 

ضوابط العفو الرئاسي

العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

 

والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

Advertisements

 

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

 

يستلزم العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

 

اختصاصات قرارات العفو الرئاسي 

قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

 

والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، لاسيما وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

 

كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون.

 

ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دستور 2014 العفو الرئاسي رئيس الجمهورية ضوابط العفو الرئاسي القضايا الجنائية امن الوطن

الأكثر قراءة

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

انخفاض كبير في أسعار الذهب والجرام يفقد 25 جنيها

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

أخبار الأهلي، حسم ملف المهاجم الأجنبي وفرمان كولر حديث الساعة وتجهيز إمام عاشور

آخر تطورات الحالة الصحية لـ سلمى صباحى عقب جراحة المخ

فيتوريا يرد على انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر سبتمبر

ميدو عن أزمة عماد البناني: هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه وقرار الوزير لصالح الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

فلبينية تعثر على أسنان بشرية داخل سمكة للطهي

مكافآت مالية ضخمة من الصين للمقبلين على الزواج، وهذا شرط الفوز

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

زهرة الجثة، زوار حديقة أمريكية يتابعون تفتُّح ورود برائحة النفايات

المزيد

خدمات

المزيد

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

المزيد

انفوجراف

رعب إسرائيلي من زيادة القدرات العسكرية لحركة حماس ( فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية