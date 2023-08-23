الخارجية الأمريكية ترحب بقرار العفو الرئاسي للإفراج عن أحمد دومة

أحمد دومة، رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بقرار العفو الرئاسي للإفراج عن مجموعة من السجناء بينهم أحمد دومة.

كان طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي أعلن صدور عفو رئاسي للناشط السياسي، وأحد أشهر الوجوه المعارضة أحمد دومة الذي دخل السجن في جميع مراحل حكم البلاد خلال العقدين الماضيين.

أحمد دومة، الهدف الأول للجمعيات الحقوقية في الداخل والخارج

أحمد دومة الذي أثار الجدل دائمًا بالغلو في المعارضة لجميع أنظمة الحكم المتعاقبة على مصر بصرف النظر عن عدالة مواقفه أو التأييد أو الرفض لها من مختلف القوى السياسية حسب موقفها من السلطة، عاش عدة مراحل صعبة للغاية، ودائمًا ما كان الهدف الأول للجمعيات الحقوقية داخل وخارج مصر في المطالبات بالإفراج عنه سواء بعفو رئاسي أو غيره.

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أحمد دومة، أبرز وجوه ثورة 25 يناير

ويعد أحمد دومة الكاتب والناشط السياسي أحد أبرز رموز ثورة يناير 2011 وقبل الثورة وبعدها كان دومة حاضرًا دائمًا في تأسيس عدد من أهم الحركات الاحتجاجية في مصر، مثل حركة كفاية التي كان لها دور محوري في إشعال ثورة يناير، كما كان دومة أحد مؤسسي تحالف شباب الثورة.

قضايا فارقة في مسيرة أحمد دومة

قبض على أحمد دومة في ديسمبر 2013 على خلفية تواجده في محيط محكمة عابدين، أثناء مظاهرة ضد قانون التظاهر، وحكم عليه مع مشاهير النشطاء أحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات، وثلاث سنوات لمراقبة الشرطة.

وقبل انتهاء مدة عقوبته، داهمته قضية مجلس الوزراء وحرق المجتمع العلمي التي أثارت جدلًا شديدًا في مصر وخارجها، ليبقى داخل السجن بحكم مؤبد وغرامة قدرها 17 مليون جنيه.

استأنف محامي أحمد دومة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، وأعيدت محاكمته أمام دائرة جديدة لكنها حكمت عليه أيضًا بالسجن 15 عامًا وغرامة 6 ملايين جنيه، ليبقى أمل أنصاره وأصدقائه ونشطاء حقوق الإنسان بالداخل والخارج معقودًا على العفو الرئاسي الذي حصل عليه بالفعل.

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