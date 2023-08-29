سجون الاحتلال مكتظة، رئيس الشاباك يكشف سبب عدم تنفيذ عمليات اعتقال المطلوبين
حذر رئيس الشاباك الإسرائيلي رونان بار المستوى السياسي من أن الاكتظاظ داخل السجون من شأنه أن يعيق بشكل كبير تنفيذ اعتقالات خطيرة في الضفة الغربية بحسب وصفه.
ضيق المساحة في السجون
وبسبب الكثافة العالية وضيق المساحة في السجون، سجون الأسرى الأمنيين، سوف تضر بالاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والشاباك، في ظل موجة العمليات والتوترات الأمنية في الضفة الغربية.
ويحول القانون الذي مرره بن غفير في الكنيست يلغي بشكل كامل آلية الإفراج الإداري عن الأسرى الأمنيين بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
إطلاق سراح أسرى امنيين
والافراج الإداري هو آلية أنشأها القانون الإسرائيلي يسمح بإطلاق سراح أسرى امنيين صدرت بحقهم أحكام مخففة نسبيًا مع قرب نهاية مدة سجنهم لإفساح المجال في السجون.
ومع دخول قانون بن غفير حيز التنفيذ الجمعة، يحذر المسؤولون الأمنيون من إلغاء اعتقالات المطلوبين أمنيا وإداريا، لأنه لم يعد هناك مكان في السجون.
وقال أعضاء كنيست أن قرار بن غفير غير المسؤول بإلغاء الإفراج الإداري عن السجناء الأمنيين المحكوم عليهم بالسجن" حتى 3 سنوات، دون إعطاء خيارات إضافية لمنشآت السجون، "فجرت" السجون الأمنية، والآن لا يوجد مكان لوضع سجناء أكثر خطورة".
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